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İran İzrailgä höcümnärneñ tuğızınçı dulqının başlattı
Tel’-Avivta häm İzrail külämendä sirenalar işetelgän.
İran höcümnärneñ tuğızınçı dulqınına kereşte / TRT Global
4 сәгать элек

“Xaareś” gazetı xäbärenä qarağanda, Tel’-Avivta häm İzrail külämendä sirenalar işetelgän.
Comğa könne İzrail İrandağı xärbi häm atom - töş qorılmaların da kertep berniçä urınğa koordinaśiyäle hawa höcümnäre oyıştırğannan soñ häm Tährannıñ bu  höcümnärgä cawap birüennän soñ kiyerenkelek arttı.

İzrail räsmiläre comğadan birle İrannıñ raketa höcümnärendä kim digändä 24 keşeneñ hälaq buluın, yözlärçä keşeneñ yaralanuın xäbär itte.

 İran isä İzrail höcümnärendä kim digändä 224 keşeneñ ğomere özelüen häm meñnän artıq keşeneñ yaralanuın belderde.

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