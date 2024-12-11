11 Декабрь 2024
Süriyäneñ bärep töşerelgän liderı Bäşşar Äsäd ilennän qaçqanda Törkiyä hawa kiñlegen qullanmadı.
Räsmi çığanaqlar Törkiyä hawa kiñlegen qullanu öçen röxsät alu kiräklegen, Äsädne Rusiyägä alıp barğan oçqıçnıñ hawa kiñlegen qullanu öçen Törkiyädän röxsät soramawın xäbär itte.
Rusiya tışqı êşlär ministrlığı 8 nçe dekabr’dä Äsädneñ wazıyfasınnan kitü qararı qabul itep ildän kitüen belderde.
Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov 9 nçı dekabr’dä yasağan belderüendä Äsäd häm ğailäsenä sıyınu xoquqı qararın Vladimir Putin birüen citkerde.