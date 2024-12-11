TÜRKİYE
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Äsäd ilennän qaçqanda Törkiyä hawa kiñlegen qullanmadı
Bu xaqta räsmi çığanaqlar belderde
Äsäd ilennän qaçqanda Törkiyä hawa kiñlegen qullanmadı
Эсад / TRT Global
11 Декабрь 2024

 

 Süriyäneñ bärep töşerelgän liderı Bäşşar Äsäd ilennän qaçqanda Törkiyä hawa kiñlegen qullanmadı.

Räsmi çığanaqlar Törkiyä hawa kiñlegen qullanu öçen röxsät alu kiräklegen, Äsädne Rusiyägä alıp barğan oçqıçnıñ hawa kiñlegen qullanu öçen Törkiyädän röxsät soramawın xäbär itte.

Rusiya tışqı êşlär ministrlığı 8 nçe dekabr’dä Äsädneñ wazıyfasınnan kitü qararı qabul itep ildän kitüen belderde.

Kreml’ süzçese Dmitriy Peskov 9 nçı dekabr’dä yasağan belderüendä Äsäd häm ğailäsenä sıyınu xoquqı qararın Vladimir Putin birüen citkerde.

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