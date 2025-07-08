8 Июль 2025
Qamaw astındağı Ğazzädä İzrailneñ höcümnärendä kim digändä 58 keşeneñ ğomere özelgän, küp sanda keşe yaralanğan.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp suğıştan zur zıyan kürgän Ukrainanıñ Rusiya höcümnärenä qarşı üz-üzen yaqlawı öçen AQŞnıñ Ukrainaga tağın da kübräk qoral cibäräçägen äytte.
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Yaponiya häm Kön’yaq Koreyanı da kertep 14 ildän kilgän tovarlarga yaña tamğaxanä salımları kertäçägen iğlan itte.
Texas ştatında bulğan su basu fäläkätendä ülüçelär sanı 100’dän arttı.