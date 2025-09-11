DÖNYA
1 min uqıu
“PKK/YPG” terror oyışması Süriyädä tınıç xalıqqa höcüm itä
Al-Kayyariyada buğan höcümdä tınıç xalıqtan 1 keşe hälaq buldı, şul uq ğailädän 2 keşe yaralandı.
“PKK/YPG” terror oyışması Süriyädä tınıç xalıqqa höcüm itä
/ Reuters
14 сәгать элек

Süriyä Demokratik Köçläre (SDK) iseme astında êşçänlek alıp baruçı “PKK/YPG” terror oyışması çärşämbe könne Süriyädä tınıç xalıqqa höcüm yasadı. Höcüm näticäsendä 1 keşe ülde, şul uq ğailädän ike keşe yaralandı.

Süriyä Ğaräp xäbär agentlığı (SANA) xäbär itüençä, SDK Haläpneñ könçığışındağı Al-Xafsa qasabası tiräsenä minomyet belän höcüm itte, şulay uq Mänbiç tiräsendäge Al-Kayyariya awılındağı yortlarğa höcüm oyıştırdı.

Bu kiyerenkelek 10 nçı martta Süriyä däwlät başlığı Äxmät Şara belän “PKK/YPG” terror oyışması atamanı  Färhat Abdi Şahin arasında tözelgän kileşüdän soñ barlıqqa kilde. Kileşüneñ maqsatı – tön’yaq-könçığış Süriyädäge grajdan häm xärbi oyışmalarnı däwlät idäräsenä integraśiyäläw, Süriyä cirläreneñ berlegen raslaw häm bülenü planın kire qağu ide.

Täqdim itelä

Läkin oyışma bu kileşüne berniçä tapqır bozdı.

Süriyä xökümäte 2024 nçe yılnıñ 8 nçe dekabrendä 24 yıllıq xakimiyättän soñ Bäşar Äsäd rejimı bärep töşerelgännän birle ildä iminlekne täêmin itü öçen zur tırışlıq quya.

 

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us