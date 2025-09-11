Süriyä Demokratik Köçläre (SDK) iseme astında êşçänlek alıp baruçı “PKK/YPG” terror oyışması çärşämbe könne Süriyädä tınıç xalıqqa höcüm yasadı. Höcüm näticäsendä 1 keşe ülde, şul uq ğailädän ike keşe yaralandı.
Süriyä Ğaräp xäbär agentlığı (SANA) xäbär itüençä, SDK Haläpneñ könçığışındağı Al-Xafsa qasabası tiräsenä minomyet belän höcüm itte, şulay uq Mänbiç tiräsendäge Al-Kayyariya awılındağı yortlarğa höcüm oyıştırdı.
Bu kiyerenkelek 10 nçı martta Süriyä däwlät başlığı Äxmät Şara belän “PKK/YPG” terror oyışması atamanı Färhat Abdi Şahin arasında tözelgän kileşüdän soñ barlıqqa kilde. Kileşüneñ maqsatı – tön’yaq-könçığış Süriyädäge grajdan häm xärbi oyışmalarnı däwlät idäräsenä integraśiyäläw, Süriyä cirläreneñ berlegen raslaw häm bülenü planın kire qağu ide.
Läkin oyışma bu kileşüne berniçä tapqır bozdı.
Süriyä xökümäte 2024 nçe yılnıñ 8 nçe dekabrendä 24 yıllıq xakimiyättän soñ Bäşar Äsäd rejimı bärep töşerelgännän birle ildä iminlekne täêmin itü öçen zur tırışlıq quya.