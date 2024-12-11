11 Декабрь 2024
Süriyädä Baas rejimınıñ liderı Bäşşar Äsädneñ tüntärelüennän soñ separatist terrorçı oyışma “PKK/YPG”neñ İzrailgä möräcäğat’ itüe belderelde.
“Jerusalem Post” gazetınıñ xäbärenä qarağanda, alar Tel’-Avivtan yärdäm häm yaqlaw sorıy. Anda älege möräcäğat’neñ nindi yul belän yasaluı yäisä İzrailneñ niçek cawap qaytaruı turında mäğ’lümat birelmi.
İzrail tışqı êşlär ministrı Gideon Saar kiçäge belderüendä Süriyä milli armiyäseneñ Münbiçkä operaśiyäsennän qanäğat’sezlegen citkergän ide. Ul separatist terrorçı oyışma “PKK/YPG”gä qarşı xäräkätlärneñ tuqtatıluın teläde.