DÖNYA
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İzrail Ğazzädä xalıq sıyınğan urınnarnı bärde
İzrailneñ Ğazzädäge sıyınu urınnarına höcümnärendä kimendä 20 fälästinle ülde
İzrail Ğazzädä xalıq sıyınğan urınnarnı bärde
Ğazzä / AA
20 Декабрь 2024

Kiçä kiç İzrailneñ Ğazzädä yäşägän urınnarınnan küçerelgän keşelär sıyınğan 2 mäktäpkä häm ber öygä hawa höcümnärendä kimendä 20 fälästinleneñ ğomere özelde, 30dan artığı yaralandı. Dar äl-Ärkam häm Şaban äl-Räyis mäktäpläre belän Tuffax mäxälläsendäge ber yort utqa totıla. Ülüçelärneñ kübese xatın-qızlar häm balalar. Höcüm tirä-yün’däge binalarnıñ köçle cimerelüenä kiterde. İzrail Ğazzäne tuqtawsız bombalawlarında sistemalı räweştä mäktäplär, xastaxanälär häm ğıybadät urınnarın da kertep grajdanlı ob’yektlarnı nişanğa ala.  

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