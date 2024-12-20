20 Декабрь 2024
Kiçä kiç İzrailneñ Ğazzädä yäşägän urınnarınnan küçerelgän keşelär sıyınğan 2 mäktäpkä häm ber öygä hawa höcümnärendä kimendä 20 fälästinleneñ ğomere özelde, 30dan artığı yaralandı. Dar äl-Ärkam häm Şaban äl-Räyis mäktäpläre belän Tuffax mäxälläsendäge ber yort utqa totıla. Ülüçelärneñ kübese xatın-qızlar häm balalar. Höcüm tirä-yün’däge binalarnıñ köçle cimerelüenä kiterde. İzrail Ğazzäne tuqtawsız bombalawlarında sistemalı räweştä mäktäplär, xastaxanälär häm ğıybadät urınnarın da kertep grajdanlı ob’yektlarnı nişanğa ala.