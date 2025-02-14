“Xamas” Ğazzä kileşüendä alğa barırğa teli
Fälästin qarşılıq kürsätü törkeme “Xamas” şimbä könne azat iteläçäk totqınnarnıñ sanı häm yärdäm materialları mäs’älälärendäge kileşmäwçänleklär häm bilgesezleklärgä qaramastan Ğazzädä utnı tuqtatu kileşüen bozuğa yanağan krizisnı kisätep buluın belderde. “Xamas” kileşüneñ bozıluın telämäwen citkerde, läkin İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netanyaxu häm AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ “yanaw häm qurqıtu telen” kire qaqtı.
Ärdoğan İslamabadta Törkiyä -Paqıstan mönäsäbätlären nığıtırğa wäğ’dä birde
Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Paqıstan prem’yer-ministrı Şaxbaz Şärif ike yaqlı mönäsäbätlärne nığıtu häm iq’tisadıy xezmättäşlekne kiñäytüdä qatğıy buluların qabat rasladılar. Törkiyä ilbaşı İslamabadta ütkärgän matbuğat oçraşuında ike ilneñ 5 milliard dollarlıq säwdä küläme maqsatına ireşü öçen tırışlıqlarnı arttıru turında kileşülären äytte. Ärdoğan şäxsi tarmaq xezmättäşlegeneñ möhimlegen assızıqlap, Törkiyä investorların Paqıstandağı êşçänleklären kiñäytergä çaqırdı.
Tramp Rusiya häm Qıtay ilbaşları belän atom - töş qoralsızlandıruı turında söyläşergä teli
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Rusiya häm Qıtay belän xärbi çığımnarnı üzara kimetü turında söyläşülär alıp barırğa häm bu illär liderları belän sammit oyıştırırğa teläwen äytte. Tramp şulay uq Rusiyäneñ 2014 nçe yılda Ukrainanıñ Qırım yarımutrawın annekśiyäläwennän soñ tuqtatılğan G7-gä kire qaytuın bik teläwen citkerde. Donal’d Tramp wäzğıyät’ tınıçlanğaç Putin häm Si Cinpiñ belän sammit ütkärü turında uylawın belderde.
AQŞ ike yaqlı tarif plannarına qul quydı
AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp iq’tisadçılar ildäge inflyaśiyäne köçäytergä mömkin dip kisätkän xalıqara säwdä suğışı kisken köçäygäç häm berlektäşlärä, häm köndäşlärgä qağıla torğan ike yaqlı tariflar planın imzaladı. Tramp Oval ofista yasağan çığışında ike yaqlı salımnarnı ğamälgä kertü qararı birüen häm AQŞ berlektäşläreneñ säwdä mäs’älälärendä nigezdä “doşmannardan da naçarraq” buluın äytte. Tramp “Bezgä qarata ğadel bulmağan sistema bar ide” dide.