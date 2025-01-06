DÖNYA
2 min uqıu
Tatarça köndälek qısqaça xäbärlär, 6nçı ğinwar, düşämbe
Könneñ möhim temaları
Tatар Tİ / TRT Global
6 Гыйнвар 2025

İzrailneñ soñğı höcümnärendä kim digändä 12 fälästinle üterelgän

Kön’yaq Koreya Qanunsızlıqnı tikşerü ofisı Yoonnıñ saq astına alınuı qararınıñ ütälüen taläp itte

Kön’yaq Koreya Qanunsızlıqnı tikşerü ofisı wazıyfasınnan alınğan İlbaşı Yoon Suk-yeolnı saq astına alu qararınıñ ütälüe öçen poliśiyanıñ çara kürüen teläde. Bu taläp uzğan atnada Yoonnıñ Däwlät başlığı iminlek xezmäteneñ qarşılıq kürsätüe arqasında saq astına alınuınıñ totqarlanuınnan soñ yasaldı.

Qışqı buran Trampnıñ saylaw raslaw barışın kiçektermäyäçäk

Wäkillär Palatası başlığı Mike Johnson böten Amerika Quşma Ştatlarında täêsirle bulğan köçle burannıñ Donal’d Trampnıñ İlbaşı bulıp saylanuınıñ düşämbe könne Kongress tarafınnan raslanuına kirtä bulmayaçağın äytte.

Kanada matbuğatı: “Trudeau düşämbe könne wazıyfasınnan kitärgä mömkin”

“The Globe and Mail” gazetına kürä, Kanada Baş ministrı Djastin Tryudo Justin Trudeau “Liberal” partiya citäkçelegennän kitärgä äzerlänä häm monı düşämbe könne iğlan itä alaçağı belderelä.

Fäqät Trudeau şunda uq wazıyfasınnan kitäçäkme, yuqmı, yuğisä yaña lider saylanğanğa qadär baş ministr wazıyfasın başqarırğa planlaştıramı, bu älegä anıq bilgele tügel.

Mask Angliyanıñ möhacirlärgä qarşı bulğan partiya liderın xuplawınnan waz kiçte

İlon Mask “Reform UK” partiyasınıñ migrantlarğa qarşı liderı häm Brexit yaqlawçısı Naydjel Farajğa kürsätkän yaqlawınnan cämäğätçelekkä ütep kergän kileşmäwçänlektän soñ baş tarttı.

Yäkşämbe könne Mask “X" sośial media platformasınnan urtaqlaşqan yazmasında “Reforma” partiyasınıñ yaña liderğa ixtıyacı buluın, çönki Farajnıñ kiräkle liderlıq sıyfatlarına iyä bulmawın belderde.

ÇIĞANAQ:TRT Global
Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us