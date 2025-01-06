İzrailneñ soñğı höcümnärendä kim digändä 12 fälästinle üterelgän
Kön’yaq Koreya Qanunsızlıqnı tikşerü ofisı Yoonnıñ saq astına alınuı qararınıñ ütälüen taläp itte
Kön’yaq Koreya Qanunsızlıqnı tikşerü ofisı wazıyfasınnan alınğan İlbaşı Yoon Suk-yeolnı saq astına alu qararınıñ ütälüe öçen poliśiyanıñ çara kürüen teläde. Bu taläp uzğan atnada Yoonnıñ Däwlät başlığı iminlek xezmäteneñ qarşılıq kürsätüe arqasında saq astına alınuınıñ totqarlanuınnan soñ yasaldı.
Qışqı buran Trampnıñ saylaw raslaw barışın kiçektermäyäçäk
Wäkillär Palatası başlığı Mike Johnson böten Amerika Quşma Ştatlarında täêsirle bulğan köçle burannıñ Donal’d Trampnıñ İlbaşı bulıp saylanuınıñ düşämbe könne Kongress tarafınnan raslanuına kirtä bulmayaçağın äytte.
Kanada matbuğatı: “Trudeau düşämbe könne wazıyfasınnan kitärgä mömkin”
“The Globe and Mail” gazetına kürä, Kanada Baş ministrı Djastin Tryudo Justin Trudeau “Liberal” partiya citäkçelegennän kitärgä äzerlänä häm monı düşämbe könne iğlan itä alaçağı belderelä.
Fäqät Trudeau şunda uq wazıyfasınnan kitäçäkme, yuqmı, yuğisä yaña lider saylanğanğa qadär baş ministr wazıyfasın başqarırğa planlaştıramı, bu älegä anıq bilgele tügel.
Mask Angliyanıñ möhacirlärgä qarşı bulğan partiya liderın xuplawınnan waz kiçte
İlon Mask “Reform UK” partiyasınıñ migrantlarğa qarşı liderı häm Brexit yaqlawçısı Naydjel Farajğa kürsätkän yaqlawınnan cämäğätçelekkä ütep kergän kileşmäwçänlektän soñ baş tarttı.
Yäkşämbe könne Mask “X" sośial media platformasınnan urtaqlaşqan yazmasında “Reforma” partiyasınıñ yaña liderğa ixtıyacı buluın, çönki Farajnıñ kiräkle liderlıq sıyfatlarına iyä bulmawın belderde.