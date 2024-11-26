26 Ноябрь 2024
Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Tön’yaq Koreyağa arıslan, ayunı da kertep barlığı 70tän artıq xaywan büläk itte. Alarnı Pxen’yanğa yök oçqıçı belän cibärälär.
Tön’yaq Koreya üzäk xäbär agentlığı beldergänçä, Rusiyä liderı Putin älege xaywannarnı Kim Çen-Inğa büläk itä. Xaywannar arasında 1 arıslan, 2 körän ayu, 2 yak, 5 kakadu, küp sanda fazan häm mandarin ürdäge bar.
Rusiyä tabiğıy çığanaqlar häm êkologiyä ministrı Aleksandr Kozlov büläklärne şäxsän ozatıp bara. Ul başqala Pxen’yanğa säfäre waqıtında Tön’yaq Koreya liderı Kim Çen-In belän dä oçraştı.
İsegezgä töşeräbez, Putin 2024nçe yıl başında, Tön’yaq Koreyanıñ xärbi qoral belän täêmin itüenä cawap bularaq, Kim Çen-Inğa 24 toqımlı at büläk itkän ide.