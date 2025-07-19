Livan druz cämğiyäteneñ ruxani liderı Süriyäneñ könyağındağı Süväyda vilayätendä artqan köç qullanunı tuqtatu häm ilneñ tağın da kübräk bülenüen totqarlaw öçen aşığıç räweştä ğäräp häm törek aradaşçılığı çaqıruın yasadı.
“Anadolu” agentlığına äñgämä birüçe Abil-Mona qan qoyıluın totqarlawnıñ berdänber yulınıñ Süriyäneñ äydäp baruçanlığında alıp barılaçaq kiñqırlı dialog buluına basım yasadı.
“Dialog - Süväydada häm ğomum bularaq Süriyädä alğa taba qan qoyıluın häm bülenüen totqarlawnıñ berdänber çınlıqçı yulı”, - dip äytüçe Abil-Mona regional köçlärneñ nıq yärdäme bulmıy torıp cirle utnı tuqtatu kileşüläreneñ zäğif bulaçağın belderde.
“Süväydada ireşelgän soñ kileşü kiläçäkkä qarağan adım ide”, - dip äytte häm: “Läkin tormışqa aşırıla alınuı öçen ğäräp häm törek garantiyälärenä ixtıyac bar, çönki däwlät belän cirle törkemnär arasında tirän ışanıçsızlıq bar”, - dip östäde.
13nçe iyündä bädävi ğäräp aşirätläre belän qorallı druz törkemnäre arasında başlanğan bäreleşlär druz suğışçılarınıñ rejim köçlärenä höcüm itüe belän zuraydı, soñınnan İzrail Süriyä armiyasına qarşı hawa höcümnären oyıştırdı.
Abil-Mona qısqa däwam itkän utnı tuqtatu betkännän soñ töbäktäge iminlek buşlığınnan İzrailneñ faydalanuın äytte: “İzrail Süväydadağı wazğiyätneñ iñ zur otuçısı. Buşlıqtan faydalanıp cämğiyätlärne bülärgä häm tışqı saqlanu êzlänüenä êtärergä tırışa.
Abil-Mona mäzhäblärgä bäyle kiyerenkelekneñ Livanğa küçä aluınnan borçıluın belderde: “Bu fetnäne Livanğa küçerü kereşüläre bar. Bu da il êçendäge sizger tigezlekne boza ala”.
Darü’l-Fätva belän bergä başqa dini organnar belän êlemtädä buluların iskärtep uzuçı lider büleşterüçe süzlärgä qarşı urtaq totışta toruların äytte.
Süväydadağı soñğı kileşüneñ uñay adım buluın, läkin daimi buluı öçen ğäräp häm törek garantilärenä ixtıyac buluın belderüçe Abil-Mona: “Yaña Süriyä däwläte xalqı belän äle haman çınlıqçı bağlanış urnaştırmağan”, - dip äytte.
Törkiyäneñ säyäsi barışnı canlandıru häm kiñqolaçlı dialoglarnı äydäp baru öçen kritik rol uynıy alaçağın belderüçe Abil-Mona: “Süväydadağı bäreleşlär ilne bülenergä alıp bara, läkin Süriyä druzlarınıñ ruxani liderları berdäm watan häm berdäm xalıqnı teli”, - dide.