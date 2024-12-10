10 Декабрь 2024
“Xamas” utnı tuqtatu kileşüeneñ täwge êtabında Ğazzädäge äsirlärneñ irekkä çığarılaçaqları isemlegen Misırğa täq’dim itte.
Katarnıñ “Äl Arabi TV” kanalı xäbärenä qarağanda, “Xamas” belän İzrail arasında utnı tuqtatu söyläşülärendä alğa kiteş bar.
Berençe êtapta İzrailneñ qaysı noqtalardan çigenäçäge mäs’äläsendä urtaq fikergä kilengän. Bolar - Räfax çik buyı qapqası, Ğazzä sızığı belän Misır arasındağı “Filadel’fiya koridorı” dip ataluçı çik sızığındağı qayber urınnar.
Utnı tuqtatu ğamälgä kerep ber atna uzğannan soñ äsirlärneñ irekkä cibärelüe häm İzrailneñ aldan söyläşengän başqa cirleklärdän çigenüe planlaştırıla.
İrekkä çığaçaq äsirlärneñ isemlegen Misır 2 kön êçendä İzrailgä citkeräçäk.