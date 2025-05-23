ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İİzrail ilçelege xezmätkärlären üterüdä ğayeplänüçe: “Ğazzä öçen êşlädem”
Vaşingtonda ber yähüd muzeyı qarşında 2 İzrail ilçelege xezmätkären üterüdä ğayeplänüçe Êlias Rodriges, prokurorlar terrorçılıq häm näfrät cinayäten alğa sörgändä, poliśiyägä: “Ğazzä öçen” êşläwen äytte.
İİzrail ilçelege xezmätkärlären üterüdä ğayeplänüçe: “Ğazzä öçen êşlädem”
Capital Jewish Museum shooting suspect Elias Rodriguez attends arraignment in US District Court in Washington, DC. / Reuters
23 Май 2025

Vaşington şähärendä yähüd muzeyı yanında ike İzrail ilçelege xezmätkären üterüdä ğayeplängän ir-at, qulğa alınğannan soñ poliśiyägä: "Min monı Fälästin öçen, Ğazzä öçen êşlädem," dip äytkän. Federal’ wäqalätlelär bu waqıyğanı terror aktı dip bäyäläp, ğayepläwlär belän çıqtı.

31 yäş’lek Êlias Rodriges, mäxkämä dokumentlarına kürä, çärşämbe kiçendäge höcüm waqıtında "Fälästin irekle bulsın" dip qıçqırğan.

Qorbannar — AQŞ watandaşı bulğan xatın-qız häm İzrail watandaşı ir-at — Kapital yähüd muzeyında ütkän çaradan çıqqannar häm yaqın arada niqaxlaşırğa cıyınğannar.

Bu höcüm Ğazzädä İzrailneñ qanqoyışı barğan waqıtta buldı. AQŞ wäqalätleläre monıñ säyäsi motivaśiyäle köç qullanularnı arttıruı turında kisätä. Höcüm İzrailneñ dön’ya külämendä ilçeleklärneñ iminlegen arttırırğa häm bayraqlarnı yartılaş töşerergä mäcbür itte.

Rodriges çit il räsmi zatların üterü häm başqa cinayät’lärdä ğayeplänä, ämma ul pänceşämbe könne uzğan mäxkämä utırışında üzen yaqlaw öçen berni äytmi. Prokurorlar östämä ğayepläwlär kerteläçägen belderde. Bu êş terror aktı häm yähüd cämäğät’çelegenä qarşı nafrät cinayäte bularaq tikşerelä.

"Din nigezendä köç qullanu — bu batırlıq tügel, ä qurqaqlıq," dip belderde Kolumbiya okrugınıñ waqıtlı prokurorı Jeanin Pirro.

Rodriges federal’ mäxkämädä aq töstäge törmä kiyemendä kürende häm, prokurorlar ülem cäzasına kiterä ala torğan ğayepläwlärne añlatqanda, bitaraf qaraş belän tıñladı. Anıñ Çikagodagı änise yortında işekkä "şäxsi tormışqa qomaçawlamaw" turında yazu êlengän bulğan.

Höcüm aldan planlaştırılğan — FBI dokumentları

FBI tarafınnan çıgarılğan dokumentlarda üterülärneñ aldan planlaştırılğan buluı äytelä. Wäqalätlelär Rodrigesnıñ sişämbe könne Çikagodan Vaşingtonğa oçuın häm bagajında utlı qorallar alıp kilüen belderä. Ul muzey çarası öçen biletne çara başlanırğa öç säğät qala ğına satıp alğan.

Küzätü kameraları höcümçeneñ muzey yanında yörüen häm törkemgä yaqınlaşıp ut açuın töşerä. Ul qorbannarnıñ yanına iyelgän häm qabat atqan, xätta qorallarnı qabat tutırğan kebek kürenä.

Rodriges, şulay uq, 2024nçe yılnıñ fevralendä İzrail ilçelege yanında üz-üzen yandırğan AQŞ xärbi xezmätkäre turında "batır" häm "şähit" dip äytkän.

2024nçe yılnıñ fevralendä Aaron Buşnell Ğazzägä qarşı genośidqa protest belderep üz-üzen yandırdı häm wafat buldı. Ul “Twitch” platformasında bu waqıyğanı turıdan-turı êfirda kürsätä häm: "Min genośidta qatnaşuçı bulıp qalırğa telämim," dip belderä. Buşnell bu ğamälen "protestnıñ êkstremal forması" dip atasa da, anıñ Fälästin xalqınıñ cäfa çigüe qadär êkstremal bulmawın äytkän.

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