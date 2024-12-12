DÖNYA
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Tatар Tİ / TRT Tatar
12 Декабрь 2024

Süriyädä 61 yıllıq Baas rejimı tämamlandı. Süriyä opoziśiyäse televideniyedä Dimäşq’ne azat itülären häm Bäşşar Äsädneñ  24 yıllıq rejimın cimerülären citkerde. Rejim belän bäyläneşe bulğan häm qurqınıç cäzalaw -intekterülär belän tanılğan Dimäşq’täge Sednaya törmäsendäge totqınnar irekkä cibärelde.  

 

 Süriyäneñ bärep töşerelgän liderı Bäşşar Äsäd häm ğailäse Rusiyägä qaçtılar. Mäskäw Äsäd häm ğailäsenä gumanitar säbäplär arqasında sıyınu xoquqı birelüen açıqladı. Süriyä oppoziśiya liderları Rusiyäneñ xärbi bazaları häm diplomatik missiyäläreneñ qurqınçsızlığın garantiyäläwlären belderdelär.

 

İzrail Ğazzäneñ üzäk häm kön’yaq töbäklären bombağa tottı. Höcümnärdä 8 fälästinleneñ ğomere özelde, küp sanda keşe yaralandı. Ğazzäneñ üzägendäge Äl-Zavayda qasabasında çatırğa oyıştırılğan höcümdä ber ğailädän äti-äni ğomeren yuğalttı, 6 keşe, şul isäptän bu ğailäneñ sabıyı da awır yaralandı. Räfax şähärendäge Hirbät Äl-Adas rayonında İzrail dronınıñ höcümendä motośikl häm avtomobil’ tämek itep alındı. Älege höcümdä 6 fälästinle ülde häm şaqtıy keşe cäräxätlände.

 

AQŞ ilbaşı itep saylanğan Donal’d Tramp “aqılsızlıq” dip atağan wäzğıyät’ne beterü öçen Ukraina häm Rusiya arasında aşığıç räweştä utnı tuqtatırğa häm söyläşülärgä kereşergä çaqırdı.

Monnan soñ Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy häm Kreml’ şartların açıqladı. Tramp sośial’ mediada yasağan belderüendä Zelenskiy häm Ukrainanıñ kileşü tözergä teläwen, Kiyevnıñ yaqınça 400 meñ ğaskär yuğaltuın belderde. Tramp şulay uq ber intev’yusında berlektäşlär tiyeşle tüläwlärne  tülämäsä NATOdan çığu turında uylayaçağın da äytte.

Törkiyä milli saqlanu ministrı Yaşar Gülär häm AQŞ saqlanu ministrı Lloyd Ostin telefonnan söyläştelär. Alar Süriyädäge soñğı waqıyğalar häm qurqınıçsızlıq mäs’äläläre turında süz alıp bardılar. Gülär häm Ostin ike yaqlı häm regional’ saqlanu temalarına da tuqtaldı. Söyläşü Süriyädä Äsäd rejimı cimerelep berniçä säğat’ uzğannan soñ buldı

ÇIĞANAQ:TRT Tatar
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