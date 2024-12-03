TÜRKİYE
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Törek hawa yulları İstanbulda buşlay säyäxät oyıştıra
Annan İstanbul aêroportında 6 säğat’tän 24 säğat’kä qadär kötep toruçı tranzit yulçılar faydalana ala
Törek hawa yulları İstanbulda buşlay säyäxät oyıştıra
"İstanbulda gün batımı" / AA
3 Декабрь 2024

Törek hawa yulları çit ildän kilgän häm başqa ilgä kitü öçen İstanbul aêroportında kötep toruçı yulçılarına buşlay şähär turı oyıştıra. Şulay itep, "TourIstanbul" proyektı küñelle täcribä mömkinlege täq’dim itä.

İstanbul aêroportında 6 säğat’tän 24 säğat’kä qadär totaştırılğan reysların kötüçe yulçılar ike oçış arasında qalanıñ tarixi häm mädäni qıymmätlären kürä ala.

Törek hawa yulları xezmätkärläre tranzit yulçılarnı irtänge säğat’lärdä maxsus avtobus belän ala. Mösafirlarnı başta Dolmabahçä sarayına kiterälär. Biredä alarnı tradiśion törek irtänge aşı - kaxvaltı kötä. Soñınnan yulçılar kerü bäyäsen tülämiçä Topkapı sarayı belän Ayasofiya mäçeten gid yärdämendä gizä.

Mösafirlarğa töşke aş ta täq’dim itelä. Alar şähärneñ başqa ähämiyätle tarixi häm turistik urınnarın da qarağannan soñ İstanbul aêroportına kire qayta.

Törek hawa yullarınıñ marketing menedjerı Abdullax Yormaz kötep toru waqıtlarına qarap törle turlar oyıştıruların belderde. Köndä 6 säfär bula. Yulçılarğa qışın - säwdä, cäyen - Bosfor turı uzdıralar.

2024nçe yılda “TourIstanbul”nı iñ küp AQŞlı yulçılar saylağan, ikençe urında qıtaylar.

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