DÖNYA
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“Süväyda qabilä suğışçılarınnan arındırıldı”
Bu xaqta Süriyäneñ êçke êşlär ministrlığı belderde
“Süväyda qabilä suğışçılarınnan arındırıldı”
Internal Security Forces checkpoint in Walgha / Reuters
20 Июль 2025

Ministrlık, köçläreneñ tön’yaq häm könbatış töbäklärendä urnaşuınnan häm utnı tuqtatu kileşüeneñ ğamälgä kerüenä qarağan tırışlıqlardan soñ bäreleşlärneñ tuqtawın açıqladı.

Süriyä êçke êşlär ministrlığı Süväyda şähäreneñ qabilä suğışçılarınnan çistartıluın häm bäreleşlärneñ tuqtawın citkerde.

Däwlät xäbär agentlığı “SANA”ğa kürä ministrlık süzçese Nur äl-Din äl-Baba şimbä könne yasağan belderüdä bbolay dide: “Êçke êşlär ministrlığı utnı tuqtatunı ğamälgä kertü öçen quyğan tırışlıqlar näticäsendä Süväyda şähäre barlıq qabilä suğışçılarınnan arındırıldı häm mäxällälärdäge bäreleşlär beterelde.”

Süriyäneñ İlbaşı idaräse kön’yaq vilayät’ bulğan Süväydada könnär buyı däwam itkän xozursızlıqtan soñ kiñ qırlı häm aşığıç utnı tuqtatu iğlan itte.

13 iyul’ könne Süväydada bädävi ğaräp qabiläläre belän qorallı druz törkemnäre arasında bäreleşlär başlandı.

Qırıslıq üste häm İzrail Süriyäneñ xärbi poziśiyaläre belän Dimäşktäge asqorımağa qarata hawadan höcümnär oyıştırdı. İzrail bu qanunsız höcümnärenä nigeznamä bularaq Dürzi cämğıyät’lären yaqlaw ixtıyacın kürsätte.

Läkin Süriyädäge druz liderları çittän kilüçe härtörle qatışunı kire qağıp, berläşkän Süriyä däwlätenä bäyle qaluların rasladı.

Uzğan dekabr’ ayında Bäşar Äsad rejimınıñ tarqaluınnan soñ İzrail Süriyägä qarata höcümnären arttırdı häm ike il arasındağı buffer töbäkne häm 1974 yılğı Ayırımlanu kileşüen yaraqsız dip iğlan itte.

Yaqınça 25 yıl buyı Süriyä belän citäklägän Äsad dekabr’dä Rusiyägä qaçtı häm 1963tän birle xaqimiyättä bulğan Baas partiyase rejimı azağına yaqınlaştı.

Ğıynwar ayında Süriyädä Şara liderlığında yaña waqıtlıça citäkçelek qorıldı.

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