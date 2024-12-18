AQŞ däwlät departamentı süzçese, general Pêt Rayder Rusiyädä ülgän häm yaralı Tön’yaq Koreya ğaskäriläre buluın kürsätüçe bilgelär barlığın citkerde. Köndälek matbuğat cıyılışında ul bu xaqtağı sorawlarğa cawap birde.
“Tön’yaq Koreya ğaskärläreneñ Kurskta Rusiyä köçläre yanında bäreleşülärdä qatnaşuın uylıybız”,-di Rayder. Ul ülelär häm yaralılar turında tögäl san birä almawın, ämma bu mäs’äläne küzätep baruların äytte.
Rayder Tön’yaq Koreyanıñ Rusiyägä yaqınça 12 meñ tiräse ğaskäri cibärüen söyläde. Alarnıñ 1 atnadan ozağraq waqıt Rusiyä köçläre belän bergä bäreleşlärdä qatnaşuı häm barı tik Kurskida buluları farazlana.
Ukraina saqlanu ministrlığınıñ küzätü idaräse Rusiyäneñ Kursk töbägendä 14nçe häm 15nçe dekabr’däge bäreleşlärdä Tön’yaq Koreyadan kilgän kimendä 30 ğaskärineñ ülüen yäisä yaralanuın citkergän ide.
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy isä ilenä qarşı suğışuçı koreyalı ğaskärilär buluı belderelgän video urtaqlaştı.