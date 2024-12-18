DÖNYA
1 min read
Rusiyädä ülgän Tön’yaq Koreya ğaskäriläre
AQŞ Rusiyädä suğışuçı Tön’yaq Koreya ğaskäriläre arasında ülüçe häm yaralanuçılar barlığın citkerde
Rusiyädä ülgän Tön’yaq Koreya ğaskäriläre
Tön'yaq Koreya ğasklärläre / AA
18 Декабрь 2024

AQŞ däwlät departamentı süzçese, general Pêt Rayder Rusiyädä ülgän häm yaralı Tön’yaq Koreya ğaskäriläre buluın kürsätüçe bilgelär barlığın citkerde. Köndälek matbuğat cıyılışında ul bu xaqtağı sorawlarğa cawap birde.

“Tön’yaq Koreya ğaskärläreneñ Kurskta Rusiyä köçläre yanında bäreleşülärdä qatnaşuın uylıybız”,-di Rayder. Ul ülelär häm yaralılar turında tögäl san birä almawın, ämma bu mäs’äläne küzätep baruların äytte.

Rayder Tön’yaq Koreyanıñ Rusiyägä yaqınça 12 meñ tiräse ğaskäri cibärüen söyläde. Alarnıñ 1 atnadan ozağraq waqıt Rusiyä köçläre belän bergä bäreleşlärdä qatnaşuı häm barı tik Kurskida buluları farazlana.

Ukraina saqlanu ministrlığınıñ küzätü idaräse Rusiyäneñ Kursk töbägendä 14nçe häm 15nçe dekabr’däge bäreleşlärdä Tön’yaq Koreyadan kilgän kimendä 30 ğaskärineñ ülüen yäisä yaralanuın citkergän ide.  

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy isä ilenä qarşı suğışuçı koreyalı ğaskärilär buluı belderelgän video urtaqlaştı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us