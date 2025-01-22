Utnı tuqtatu kileşüe dürtençe könenä kergändä Ğazzädä bombalanğan yortlarda 120 mäyet tabıldı. 2 meñ 400dän kübräk humanitar yärdäm yök maşinaları töbäkkä kerde, läkin awırlıqlar däwam itä. Yärdämnär küpmeder däräcädä töbäk xalqına ciñellek kitersä dä Ğazzäneñ tözekländerelüe İzrailneñ 15 ay däwam itkän räximsez suğış tudırğan cimereklärneñ külägäsendä qaluın däwam itä.
Törkiyädä Boludağı Grand Kartal Oteldä barlıqqa kilgän häm kim digändä 76 keşeneñ ülemenä, 51 keşeneñ yaralanuına säbäp bulğan yangınnan soñ ber könlek milli matäm iğ’lan itelde. Häläq bulğan watandaşlarnıñ tuğannarınıñ qayğısın urtaqlaşqan İlbaşı Ärdoğan çañğı şuu üzägendä barlıqqa kilgän faciğa arqasında gäyeple bulğan keşelärneñ cawaplılıqqa tartıluı öçen härtörle adımnıñ yasalaçağın belderde. Berdämlekkä öndäwçe Ärdoğan şuşı awır waqıtta böten tarmaqlarnı millätneñ qayğısına xörmät kürsätergä çaqırdı. Törkemnärneñ qunaqxanädä qotqaru êşçänlege tögällängän bulsa, cämäğätçelektä qurqınıçsızlıq çaralarınıñ arttırıluı çaqıruı yasala.
Donal’d Tramp İlbaşı wazıyfasına citäkçelektä bulğan 1 meñ oppoziśionernı êştän çığaru belän başladı. Tramp tönlä “Truth Social”dan urtaqlaşqan yazmasında layıqlı yaldağı general Mark Milley belän bergä töp şäxeslärneñ wazıyfasınnan alınuın citkerde. Tramp xökümäten yañadan şäkelländerergä tırışqan bulsa, tänqıytçelär häm xätta dini liderlar bigräk tä migrantlarğa qarata berdämlekne häm märxämätne östen kürergä çaqıra.
Küptän tügel bastırılğan ber xisap Sheikh Hasina Bangladeş baş ministrı bulğan çaqta balalarnıñ yäşeren izolyatorlarda totıluın bilgele itte. Soraw alu waqıtında sabıylarnıñ basım qoralı bularaq qullanıluı, äni söte kebek töp ixtıyaclardan mäxrüm itelüe belderelde. Mäcbüri yuqqa çığu waqıyğaların tikşerüçe komissiyä saq astında qıynalğan yökle xatın belän bergä bik küp oçraqnı bilgeläde. Uquçı yäş’lärneñ äydäp baruçanlığında başqarılğan inqıylaptan soñ sörgengä kitärgä mäcbür bulğan Hasina keşelekkä qarşı cinayätlär arqasında qulğa alu qurqınıçı aldında tora.
Tiangong ğaläm stanśiyäsendäge Qıtay astronavtları yasalma fotosintez aşa kislorod häm raketa yağulığı komponentların êşläp çığara aldı. “Shenzhou-19” êkipajı yarımütkärgeç katalizatorlar qullanıp, uglerod gazın kislorodqa häm yağulıqnıñ möhim komponentı bulğan êtilengä äyländerde. Ğalämdä ozaq waqıt yäşäw öçen bik möhim bulğan bu sınawlar Qıtaynıñ 2030nçı yılğa qadär yasawnı planlaştırğan êkipajlı ay wazıyfası maqsatınıñ ber öleşen täşkil itä.