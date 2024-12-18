DÖNYA
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Vanuatudağı cir teträwneñ qorbannarı arttı
Vanuatuda öçençe kön başqala Port Vilağa 30 çaqrım yıraqlıqta yaqınça 57 kilometr tiränlektä 7,3 ball zurlığında zir teträw buldı
Vanuatudağı cir teträwneñ qorbannarı arttı
Вануатуда 7.3 магнитудалы зәлзәлә / AFP
18 Декабрь 2024

Tın okeandağı utraw däwlät Vanuatuda 2 kön êlek bulğan 7,3 ball zurlığındağı cir teträwdä ülüçelär sanı 14kä citte

Xalıqara “Qızıl Xac” häm “Qızıl Ay” cämğıyät’läre federaśiyäse wäqalätlese Kêti Grinvud “X” sośial’ media akkauntı aşa yasağan belderüendä zilzilädän zıyan kürgän ildä êzläw-qotqaru êşçänlekläreneñ däwam itüen äytte. Ul aşığıç yärdäm, yäşäw urını häm suğa ixtiyac buluın assızıqlıy. 200 keşene xastaxanägä salğannar.

Vanuatuda öçençe kön başqala Port Vilağa 30 çaqrım yıraqlıqta yaqınça 57 kilometr tiränlektä 7,3 ball zurlığında zir teträw buldı. Annan soñ yasalğan śunami kisätüe soñınnan ğamäldän çığarıldı.

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