DÖNYA
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Dinozavrlar 200 million yıl buyı närsä aşağan?
Älege kältäsımannarnıñ tizäkläre häm qosıq ürnäkläre tikşerelde
Dinozavrlar 200 million yıl buyı närsä aşağan?
dinozavr / Reuters
28 Ноябрь 2024

Dinozavrlarnıñ taşqa äwerelgän tizäkläre häm qosıq ürnäkläre tikşerelgännän soñ, alarnıñ millionlağan yıl êlek Cirdäge tuqlanu çılbırındağı dominant urını belän bäyle yaña açışlar yasaldı. Êşçänlekne Awrupanıñ bik küp universitetı bergä alıp bara. Anda dinozavrlarnıñ 200 million yıl buyı närsä aşawın açıqlaw öçen Pol’şada saqlanuçı yözlärçä tabıldıq analizlana.

Tikşerü waqıtında taşqa äylängän dinozavr tizäge häm qosıq ürnäklärendä balıq täñkäse, böcäk häm söyäk kisäkläre şikelle organik matdälär oçrıy. Tabıldıqlarğa qarap täwge dinozavrlarnıñ kiñ azıq spektrı buluı näticäse çığarıla. Qayberläre klimat üzgärügä tiz yaraqlaşa häm, köndäşlärenä qarağanda, tağın da kübräk üsemlek töre aşıy.

Tikşerüneñ avtorlarınıñ berse - Uppsala universitetı organizm biologiyäse büleme tikşerenüçese Martin Qvarnström citkergänçä, millionnarça yıl buyı cirdä yäşägän bu kältäsımannar berençe çorlarda närsä tapsa, şunı aşağan. Ä tuqlanu çılbırındağı dominant poziśiyägä isä ozaq waqıttan soñ kilälär. Şul uq waqıtta, Qvarnström tikşerenüneñ barı tik Pol’şada tabılğan fosillär nigezendä alıp barıluın assızıqlıy. Xälneñ başqa regionnarda da oxşaşmı-yuqmı ikänen äle açıqlarğa kiräk.

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