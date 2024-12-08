DÖNYA
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Süriyädä 8nçe dekabr' - Milli bäyräm
61 yıllıq Baas rejimınnan qotılu könen här yıl bilgeläp ütäçäklär
Süriyädä 8nçe dekabr' - Milli bäyräm
Süriyä / AFP
8 Декабрь 2024

Süriyädä 61 yıllıq Baas rejimı cimerelgän 8nçe dekabr’ne Milli bäyräm dip iğ’lan ittelär. Süriyä oppoziśiyä häm tüntäreleş köçläre milli koaliśiyäse bu xaqta belderü yasadı. “İlneñ üterüçe Äsäd rejimınnan qotqarıluı öçen Süriyä xalqın qotlıybız. 8nçe dekabr’ datasın “Milli bäyräm” dip iğ’lan itäbez. Bügen şähitlär, qorbannar, totıqlar, yäşägän cirennän quıluçılar häm cäberlänüçelärneñ ciñü köne” diyelä anda.

Belderüdä xakimiyätneñ tulısınça wäqalätle waqıtlıça idarägä tapşırıluı prośessın tögälläw öçen êşçänlekneñ däwam itäçäge assızıqlana. Koaliśiyäneñ yaña Süriyäne torğızu öçen barlıq illär belän strategik xezmättäşlekkä äzer buluı äytelä.

Süriyädä 27nçe noyabr’dä Äsäd rejimı köçläre häm oppoziśiyä törkemnäre arasında bäreleşlär yalqınlanıp kitte. Qorallı törkemnär toraq punktlarnı ber-ber artlı qullarına töşerep alğa bardı.

8nçe dekabr’ irtäsendä Äsäd rejimı başqala Dimäşq’nıñ da kontrolen yuğalttı.

Süriyä milli armiyäse isä 1nçe dekabr’dä Xaläbtä terrorçı oyışma “PKK/YPG”gä qarşı “Bäysezlek şäfağı” operaśiyäsen başladı häm Tel-Rıfat rayon üzägen terrorçılardan çistrattı. Alar Minbiçtä alğa baruların däwam itä.

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