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DNB TATARCA / TRT Global
14 Февраль 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan ilneñ iq’tisadi, säyäsi häm strategik bäyläneşlären köçäytü maqsatın quyuçı “Qabat Aziya iniśiativası” qısalarında Malayziya, İndoneziya häm Paqıstanğa räsmi säfär yasıy. Yaqlar arasındağı söyläşülär säwdä, saqlanu, texnologiya, mäğarif, afätlär waqıtında idarä itü, media häm bäreleşlärdän soñ reabilitaśiyä mäydannarında xezmättäşlekkä iğ’tibarnı cälep itä. Törkiyäneñ 2019nçı yılda başlağan “Qabat Aziya” säyäsäte Änkaranıñ qıytğa külämendäge êşçänleklären kiñäytüne maqsat itep quya.   

Yordaniya tışqı êşlär ministrı Äymän Safadi Ğazzädä yäşäwçe xalıqnı cirennän küçermiçä töbäkne qabat tözekländerü öçen ğaräp dön’yası, Misır häm Fälästinneñ bergä tözegän planınıñ äzer buluın belderde. “Äl-Mämläkä” telekanalına interv’yusında ul yärdäm ağımınıñ däwam itüe häm İzrail belän “Xamas” arasındağı utnı tuqtatunıñ saqlanuı ähämiyäten assızıqladı. Safadi qabat torğızu planın centekläp añlatmadı, ämma Yordaniyanıñ älege mäs’älädäge poziśiyäsen qabat xäterlätep: “Yordaniyä - yordaniyälelärneke, Fälästin-fälästinlelärneke” dide.

Ğazzädäge sälamätlek saqlaw ministrlığı 19nçı ğıynvarda utnı tuqtatu ğamälgä kergännän soñ töbäktä kimendä 118 fälästinleneñ üterelüen häm 822seneñ yaralanuın belderde. Sälamätlek saqlaw ministrlığı ğomum mödire Mönir äl-Burş citkergänçä, yuğaltular turıdan-turı İzrail höcümnärendä hälaq buluçılarnı, yaralanulardan ülüçelärne häm şartlamağan bombalar näticäsendä ğomere özelüçelärne üz êçenä ala. Bolar arasınnan 92 keşe turıdan-turı İzrail höcümnärendä can birgän.

Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy yaqınça 3 yıl däwam itüçe suğışnı tögälläw öçen tınıçlıq söyläşülärendä Rusiyägä cir almaşu täq’dim itä aluların belderde. Angliyada çığuçı “Guardian” gazetına interv’yusında ul Ukrainanıñ 6 ay êlek Rusiyäneñ Kurski töbägendä qulğa töşergän territoriyäne dä kertep, cir almaşuğa äzer buluın äytte. “Barlıq cirlärebez ähämiyätle, aralarında qaysına da bulsa östenlek birmibez”,-dip assızıqladı.  

AQŞnıñ “Hindstan näfrät laboratoriyäse” dip ataluçı analitik oyışmasınıñ xisabına qarağanda, Hindstanda dini azçılıqlarğa qarşı näfrät söylämnäre 2024nçe yılda şaqqattırğıç däräcädä artuğa ireşte. Avtorlar monı xakimiyättäge “Bharatiya Janata” partiyäse häm tağın da kiñ xindu millätçe xäräkäte belän bäyli. Oppoziśiyä häm grajdanlı xoquqçı törkemnäre xökümät räise Narendra Modi häm BJPnı uzğan yılğı ilküläm saylawlarda xindu küpçelekne mobilizaśiyäläw öçen möselmannarğa qarşı söylämnärne köçäytüdä ğayepläde.

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