Hindstan armiyäse beldergänçä, Hindstan häm Paqıstan xärbi operaśiyäläre öçen cawaplı komandirlar arasındağı söyläşülär kiçekterelde häm anı düşämbe kiçen ütkärü planlaştırıla.
Hindstan armiyäseneñ yuğarı däräcäle wäqalätlese äytüençä, yäkşämbe könne Hindstan armiyäseneñ Paqıstanğa annan êlekke kön bulğan utnı tuqtatunı bozu oçraqları belän bäyle aşığıç xäbär cibärep Yaña Dählineñ mondıy waqıyğalarğa cawap qaytaru niyäten belderüen äytte.
Paqıstan armiyäse süzçese isä telgä alınğan bozunı kire qaqtı.
Kiyerenkelek köçäyde
Hindstan 26 turistnıñ ülüenä kitergän höcümdä Paqıstannı ğayeplägännän soñ, ike köndäş arasındağı mönäsäbätlär naçaraydı. İke il ber-berseneñ xärbi ob’yektlarına raketalar häm pilotsız oçu apparatları belän höcüm itep, tınıç xalıqtan distälägän keşeneñ ülemenä säbäp buldı.
Paqıstan bu ğayepläwlärne kire qaqtı häm bäysez tikşerü taläp itte.
Hindstan çärşämbe könne Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Käşmirdä 9 “terrorçı asqorma” noqtasına höcüm yasawın belderde. Ämma İslamabad bu urınnarnıñ tınıç xalıq yäşi torğan töbäklär buluın äytte.
İslamabad, utnı tuqtatunı ciñeläytkän öçen Vaşingtonğa räxmät äytep, AQŞ ilbaşı Donal'd Trampnıñ Hindstan idaräsendäge Käşmir konfliktında aradaşçı bulu täq’dimennän qanäğat’ qaldı. Hindstan isä AQŞnıñ utnı tuqtatu yäisä tarafsız söyläşülärdäge role turında berni äytmäde.