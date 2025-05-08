Paqıstannıñ İnformaśiya ministrı Attaullah Tarar Hindstannıñ çärşämbe irtänge sägät’lärdä Paqıstan kontrolendäge cirlärgä raketa ırğıtuınnan soñ Paqıstannıñ bik qırıs cawap qaytaraçağın äytte. Paqıstan citäkçelege beldergänçä Hindstan höcümnärendä kim digändä 8 keşeneñ ğomere özelde, alardan berse – bala.
Ministr Tarar “Sky News”ka açıqlaw yasap: “Xäzerge wazğıyät’ne küz uñında totıp, cawap qaytaruıbıznı äytä alam. Kilgän berençe xisaplarğa kürä ike Hindstan oçqıçın bärep töşerdek. Hindstan – açıq räweştä höcüm itä, qotqı sala torğan taraf bulıp tora,” – dide.
Hindstan ırğıtqan raketalar Käşmirneñ Paqıstan citäkçelegendä urnaşqan cirlegenä häm ilneñ könçığışındağı Päncap vilayätenä kilep töşte. Raketalardan berse Päncaptağı Bahavalpur şähärendäge ber mäçetkä tide, ber balanıñ ğomere özelde, ber xatın-qız belän ber ir-at yaralandı.