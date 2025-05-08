DÖNYA
1 min uqıu
Paqıstan cawap qaytaraçaq
Hindstan ber mäçetkä höcüm itte
Paqıstan cawap qaytaraçaq / TRT Global
8 Май 2025

Paqıstannıñ İnformaśiya ministrı Attaullah Tarar Hindstannıñ çärşämbe irtänge sägät’lärdä Paqıstan kontrolendäge cirlärgä raketa ırğıtuınnan soñ Paqıstannıñ bik qırıs cawap qaytaraçağın äytte. Paqıstan citäkçelege beldergänçä Hindstan höcümnärendä kim digändä 8 keşeneñ ğomere özelde, alardan berse – bala.

Ministr Tarar “Sky News”ka açıqlaw yasap: “Xäzerge wazğıyät’ne küz uñında totıp, cawap qaytaruıbıznı äytä alam. Kilgän berençe xisaplarğa kürä ike Hindstan oçqıçın bärep töşerdek. Hindstan – açıq räweştä höcüm itä, qotqı sala torğan taraf bulıp tora,” – dide.

Hindstan ırğıtqan raketalar Käşmirneñ Paqıstan citäkçelegendä urnaşqan cirlegenä häm ilneñ könçığışındağı Päncap vilayätenä kilep töşte. Raketalardan berse Päncaptağı Bahavalpur şähärendäge ber mäçetkä tide, ber balanıñ ğomere özelde, ber xatın-qız belän ber ir-at yaralandı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us