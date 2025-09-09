İzrail premyerı maqtanıp, köçläreneñ Ğazzä şähärendä ike köndä 50 binanı cimerüen açıqladı häm qamalıştağı iñ zur üzäkne yawlaw plannarı qısalarında kübrägen cimerergä süz birde.
Video yullamasında Netanyaxu: “Soñğı ike köndä bu binalarnıñ 50ese cimerelde. Hawa köçlärebez alarnı cir belän tigezläde. Barlıq bolar xäzerge waqıtta Ğazzä şähärendä oyışıp cıyılğan köçlärebezneñ cir öste xäräkäteneñ barı tik başlanğıçı ğına. Bu köçle operaśiyagä xäzerlek kenä, şunıñ öçen Ğazzä xalqına möräcäğat itam: kisätü yasaldı, annan kitegez!” – dide.
“Xamas” älege belderüne xalıqara cämäğatçelek küzläre aldında ap-açıq räweştä başqarıluçı sadizm häm cinayätneñ iñ çirqanıçı dip atadı.
İzrail köçläre comğa könne Ğazzä şähärendä yözlärçä yortsız grajdanlığa sıyınır urın bulğan küp qatlı binalarğa höcüm itä başlağanda şähärne keşesez qaldıru häm yawlaw strategiyaseneñ ber öleşe bularaq bombağa totularnı arttırdı.
İzrailneñ Ğazzädäge genośidı
Ğazzädäge sälamätlek saqlaw räsmi zatlarına kürä İzrail 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär 64 meñ yarımnan artıq fälästinlene üterde. Genośid arqasında Ğazzä xäräbägä äylände, xalıqnıñ barısın da diyärlek yortsız qaldı häm açlıq çıqtı.
Uzğan noyabr ayında Xalıqara cinayät mäxkämäse İzrail Başministrı Binyamin Netanyahu häm êlekke Saqlanu ministrı Yoav Gallantnı Ğazzädä suğış cinayätläre häm keşelekkä qarşı cinayätläre arqasında qulğa alu orderın birde.
Regiondağı suğışı arqasında BMO Xalıqara mäxkämäsendä dä genośidta gäyeplänep İzrailgä qarşı mäxkämä êşe başlatıldı.
Global tänqıytkä qaramastan Netanyahu xäräkätne kiñäytergä süz birde.
"Bu äle başı ğına," - dip äytte ul.