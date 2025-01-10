AQŞ İlbaşı Djo Bayden İzrail häm “Xamas” arasında Ğazzädäge utnı tuqtatu kileşüenä taba “çın alğa kiteş”neñ täêmin itelüen äytte.

Şul uq waqıtta humanitar krizis arta bara. İzrailneñ 2023nçe yılnıñ 7nçe oktyabrennän birle Ğazzädäge fälästinlelärgä qarşı alıp barğan genośidçı suğış arqasında häläq buluçılarnıñ sanı 46 meñnän arttı. Ülüçelärneñ kübese xatın-qızlar häm balalar bulsa, 109 meñ 378 keşeneñ dä yaralanuı belderelde.

AQŞ Wäkillär palatası Xalıqara cinayät mäxkämäseneñ İzrail Baş ministrı Benjamin Netanyahu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Gallantnı qulğa alu qararlarına cawap bularaq qanun ölgesen 243kä qarşı 140 tawış belän qabul itte.

"Legal bulmağan mäxkämägä qarşılıq qanunı” dip yörtelgän ölge häm Cumhuriyetçiler hem de qayber Demokratlar tarafından xuplandı häm AQŞ watandaşları belän berlektäşlären Xalıqara cinayät mäxkämäse tikşerülärennän saqlawnı maqsat itä.

Senatnıñ qanınnı tiz genä raslawı häm İlbaşı bulıp saylanğan Donal’d Trampnıñ qanunnı ğamälgä kertüe kötelä.

Xalıqara cinayät mäxkämäse 2024nçe yılnıñ noyabr ayında İzrailneñ Ğazzä okkupaśiyäse waqıtında yasalğan suğış cinayätläre arqasında qulğa alu qararların qabul itkän ide.

Mozambiktä kim digändä öç keşe bäxäsle saylaw näticälärennän soñ sörgennän qaytqan oppoziśiyä liderı Venancio Mondlanenı qarşı alu öçen cıyılğan çaqta poliśiya tarafınnan üterelgän.

Saylawnı ciñüen raslawçı Mondlane räsmi näticälärne kire qağa.

Mondlaneneñ qaytuı qabat rizasızlıq cıyınnarın başlatıp cibärde häm poliśiyä belän bäreleşlärgä yul açtı.

Oktyabr ayınnan birle saylawdan soñğı protestlarda yaqınça 300 keşe ülgän. Mondlane cawaplılıqqa häm ğadellekkä çaqırdı, läkin ilgä qaytuı kiyerenkelekne tağın da arttıra ala.

Livan xalıq ışanıçlıları ilneñ yaña İlbaşı itep armiya komandirı Joseph Aounnı sayladı.

Aoun ikençe turda 128 tawışnıñ 99ın aldı.

2022nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle buş qalğan Däwlät başlığı känäfiye säyäsi totrıqsızlıqqa säbäp bula ide.

Bu täräqqiyät bigräk tä kön’yaq Livandağı utnı tuqtatu kileşüeneñ axırına yaqınayuı arqasında xalıqara basım astında tormışqa aştı.

Los Angelestağı urman yangınları iqtisadi yuğaltularnıñ 50 milliard dollarğa citüe häm monnan aldağı isäpläwlärdän ike märtäbä diyärlek artıp kitüe belän Amerika Quşma Ştatları tarixındağı iñ çığımlı afät buluğa taba bara.

Sośial täêminat yuğaltuınıñ 20 milliard dollardan arta aluı belderelgän bulsa, yangınnar kontrol astına alınamazsa sannar tağın da arta ala.

Yangınlar arqasında häläq buluçılarnıñ sanı cidegä citkän.