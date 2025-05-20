DÖNYA
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Kim Çen-Innıñ Ukraina yawında Rusiyägä yärdäm itüe suğış cinayäte isäplänergä mömkin
Tön’yaq Koreyanıñ Rusiyägä xärbi yärdäme, Xalıqara mäxkämäneñ êlekkge räise Son San-Xyen fikerençä, Ukrainağa Tön’yaq Koreyağa qarşı däğ’wa açu öçen qanunlı nigez täêmin itä.
Kim Çen-Innıñ Ukraina yawında Rusiyägä yärdäm itüe suğış cinayäte isäplänergä mömkin
Russia's President Vladimir Putin and North Korea's leader Kim Jong-un attend an official welcoming ceremony at Kim Il Sung Square in Pyongyang on June 19, 2024. / Photo: Reuters
21 сәгать элек

Tön’yaq Koreya citäkçese Kim Çen-In Gaaga şähärendäge Xalıqara Cinayät’ Mäxkämäsendä (ICC) Rusiyägä Ukraina belän suğışta yärdäm itüe öçen suğış cinayät’läre tikşerüenä tartılırğa mömkin, dip belderde mäxkämäneñ êlekkege räise.

Son San-Xyen bu süzlärne düşämbe könne Kön’yaq Koreya başqalası Seulda ütkän konferenśiyädä äytte. Bu belderü Tön’yaq Koreya uzğan ayda Rusiyägä Ukraina suğışında yärdäm itü öçen ğäskärilär cibärüen raslağannan soñ yasaldı, dip xäbär itte “Yonhap” xäbär agentlığı.

Pxen’yan häm Mäskäw Tön’yaq Koreya ğäskäriläreneñ Rusiyägä Ukrainağa qarşı köräştä yärdäm itüen rasladı.

Son bolay di: "Kim Çen-In Tön’yaq Koreyada keşe xoquqları bozuı öçen mäxkämägä birelmäsä da, xäzer Ukrainanıñ aña qarşı êş quzğatu öçen xoquqıy nigeze bar." Ul şulay uq: "Kim Çen-Innı Xalıqara mäxkämä aldına çığaru öçen waqıt citte," dip östäde.

Son süzlärençä, Pxen’yannıñ Rusiyägä xärbi yärdäme Ukrainağa Tönyaq Koreyağa qarşı şikäyät birü öçen xoquqıy nigez täemin itä. "Ukrainadan birelgän şikäyät bik urınlı bulır ide, ämma mäxkämä üzaldına bäysez tikşerü başlarğa da wäqalätle," dip belderde ul.

Son, şulay uq, Xalıqara mäxkämäne Tön’yaq Koreya citäkçelege häm anıñ berektäşläre tarafınnan mömkin bulğan suğış cinayät’lärenä qarşı köçleräk çaralar kürergä çaqırdı.

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