BMO Fälästin qaçaqları agentlığı ğomum komissarı Philippe Lazzarini İzrailneñ Ğazzäne yawlap aluın gäyepläp, “suğışnıñ böten qağidäläreneñ bozıluın” belderde. 14 ay inde däwam itüçe İzrailneñ Ğazzä höcümnärendä mäktäplärneñ häm xastaxänälärneñ nişan itep aluın häm tınıç xalıq arasında ülemnärneñ artuın äytte. Lazzarini, bolay da bik soñarğan utnı tuqtatu öçen çaqıru yasap, tınıç xalıqnı saqlaw öçen aşığıç ğamäl taläp itte.
İzrail armiyäse 27nçe noyabr’däge utnı tuqtatu kileşüen bozıp, Kön’yaq Livanda yortlarnı cimerde. Räsmi mäğ’lümatlärgä kürä, 287 bozu oçrağı terkälgän, ülem sanı 31gä, yaralanuçı sanı 37gä citkän. Livan milli xäbär agentlığı beldergänçä, höcümnär Nabatiyädäge Kfarkela häm Bint Cubäydäge Haninne bombalap, regional’ kiyerenkelekne arttırdı.
Rusiyä İlbaşı Putin Tatarstan başqalası Qazandağı çik buyınnan yaqınça ber meñ çaqrım yuraqlıqta urnaşqan küksözärgä oyıştırılğan dron höcümennän soñ Ukrainanı “yuq itü” belän yanadı. Artqan hawa höcümnäre yaqınça öç yıl buyı däwam itüçe bäreleşlärdäge kiyerenkelekne kübäytä. Ukraina höcüme mäs’äläsendä anlatma yasawawçı Putin Rusiyäne nişan itep aluçılarnıñ “ükenäçägen” belderde.
Räsmi ber zatqa kürä, soñğı ike ayda 60.000 Arakan möselmanı tığızlaştırılğan çik buyı çalarına qaramastan Mian’manıñ bäreleşlär töbäge Rakhine vilayätennän Bangladeşqa kaçtı. Xäzerge waqıtta 1 milyon 200 meñ qaçaqnı qabul itkän Bangladeş krizisnı tuqtatu öçen xalıqara xezmättäşlek çaqıruın yasıy.