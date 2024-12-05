5 Декабрь 2024
Fälästinneñ meñ yıllıq tarixı bulğan “Nablus sabının yasaw tradiśiyäse” UNESCOnıñ Matdi bulmağan mädäni miras isemlegenä kerde.
Oyışmadan belderülärençä, UNESCOnıñ xökümätlärarası komitetınıñ 19nçı utırışı 2nçe-7nçe dekabr’dä Paragvay başqalası Asuns’yonda oyıştırıldı. 3nçe dekabr’däge cıyılışta Nablus sabını tradiśiyälärenä tuqtalalar. Söyläşülärdän soñ Fälästinneñ älege êşlänmäse isemlekkä kerä.
Fälästinneñ iñ mäşhür Nablus sabının yasawda zäytün mayı, natriy gidroksidı häm su qullanıla. Östäwenä, ul zur tırışlıq sorala torğan prośess.