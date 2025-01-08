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Tatар Tİ / TRT Global
8 Гыйнвар 2025

İzrailneñ Ğazzägä höcümnärendä balalar ülä

İzrailneñ Ğazzägä höcümnäre özleksez däwam itä. Ğazzäneñ kön’yağındağı Xan Yunısta İzrail pilotsız oçu apparatınıñ “qurqınıçsız zonağa” höcümendä mediśina çığanaqlarına qarağanda kim digändä 4 fälästinle balanıñ ğomere özelde, 10 keşe yaralandı. Waqıyğa şahitları qorbannarnıñ Nasır xastaxanäsenä kiterelüen belderde. İzrail Vöcdan lagerındağı öysez qalğan ğailälärgä dä höcüm itte.

 

AQŞ Sudanda genośid başqarıluın iğ’lan itä, Ğazzädäge İzrail genośidına tawış - tınsız qala

Amerika Quşma Ştatları Sudannıñ operativ yärdäm köçlären häm berlektäş suğışçılarnı genośidta ğayepläde häm liderları Möxämmäd Xamdan Dagaloğa sankśiya saldı. AQŞ däwlät särqatibe Êntoni Blinken sistemalı êtnik üterülärne, massaküläm censi köç qullanunı häm qaçqan tınıç xalıqqa qarata höcümnärne ğayepläde. Şul uq waqıtta aktivistlar AQŞnıñ Ğazzädäge İzrail genośidın yaqlawı belän, Sudandağı wäzğıyät’ arasında oxşaşlıq kürälär, şuña kürä AQŞ turındağı tänqıyt’lär arta bara. Bu xäl cawaplılıq häm ğadellek turındağı global’ bäxäslärne arttıra.

 

Los – Andjelesta urman yanğını

Los - Andjelesnıñ Pasifik – Paliseyds töbägendä köçle urman yanğını 1262 kvadrat metr mäydannı kölgä äyländerde häm massaküläm êvakuaśiyägä mäcbür itte. Köçle cil yalqınnarnı köçäytte, ut öylärne çolğap aldı, yullarda böke bulğanğa qurqıp qalğan keşelär cäyäw qaçtılar. Yanğın sünderüçelär oçqıçlardan su siptelär, bul’dozerlar yullardağı maşinalarnı aldılar. Waqıyğa şahitları ut yalqınnarınıñ maşinalarına bik yaqınayuın añlattı.

 

Höcüm öçen ChatGPT dän yärdäm

AQŞ räsmi zatları Yaña yıl könendä Tramp qunaqxanäse qarşında şartlağan Tesla Kibertruk yörtüçese dip şiklänelgän Mêtt’yu Livel’sbergerneñ  höcüm turında mäğ’lümat cıyu öçen yasalma intellekt ChatGPTne qullanuın açıqladı. Tikşerüçelär Livel’sbergernıñ şartlatqıçlar häm alarnı planlaştırğan höcümdä niçek qullanu mömkinlegen öyränü öçen ChatGPT dän faydalanuı turında dälillär taptı. Anıñ telefonında açulanular häm höcüm planın kürsätkän 6 bitlek “manifes”t ta tabıldı. Livel’sberger şartlawdan êlek üz-üzenä qul saldı. Şartlawda 7 keşe yaralandı.

 

 

 

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