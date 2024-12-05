5 Декабрь 2024
İzrailneñ köçle höcümnäre häm qamawı astındağı Ğazzädä yaman şeştän däwalawğa moxtac bulğan 11 balanı Yordaniyägä êvakuaśiyälädelär.
Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum mödire Tedros Adxanom Gebreyesus bu xaqta “X” platforması aşa yazma urtaqlaştı. “Ğazzädän Yordaniyägä yaman şeştän däwalanırğa tiyeşle 11 balanı 20 ozatuçı belän bergä êvakuaśiyälädek” diyelä anda. Gebreyesus Ğazzädäge meñnärçä awırunıñ ğomeren qotqaru öçen mediśina yärdämenä ixtiyacı barlığın assızıqlıy.
Awıru balalarnıñ Ğazzä sızığınıñ tışına isän-imin çığarıluı öçen barlıq koridorlarnıñ qullanıluın sorağannar.
“Yomğaqlap äytkändä, tınıçlıq - iñ yaxşı daru” di Gebreyesus.