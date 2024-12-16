TÜRKİYE
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Törkiyädän Süriyädäge Sednaya törmäsenä êzläw-qotqaru törkeme
Afätlär häm ğadättän tış xällär belän idarä itü räislege biredä centekle tikşerü ütkäräçäk
Törkiyädän Süriyädäge Sednaya törmäsenä êzläw-qotqaru törkeme
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16 Декабрь 2024

Törkiyäneñ Afätlär häm ğadättän tış xällär belän idarä itü räislege (AFAD) Süriyädäge Sednaya törmäsenä awır xäldägelärne êzläw-qotqaru törkeme cibärä.

Süriyädä cimerelgän rejimnıñ saqlanu ministrlığına bäyle Sednaya xärbi törmäsendä centekle tikşerü ürtkäreläçäk.

İske rejimğa qarşı protestçılar totılğan häm cäber-zolım kürgän Sednaya törmäsendä AFAD törkemnäre zamança êzläw-qotqaru caylanmaları belän centekle êşçänlek başqaraçaq.

80 keşelek törkem bügen êşkä kereşäçäk.

8 nçe dekabr’dä Süriyädä 61 yıllıq Baas rejimı cimerelde, bärep töşerelgän lider Bäşşar Äsäd ildän qaçtı.

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