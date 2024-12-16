16 Декабрь 2024
Törkiyäneñ Afätlär häm ğadättän tış xällär belän idarä itü räislege (AFAD) Süriyädäge Sednaya törmäsenä awır xäldägelärne êzläw-qotqaru törkeme cibärä.
Süriyädä cimerelgän rejimnıñ saqlanu ministrlığına bäyle Sednaya xärbi törmäsendä centekle tikşerü ürtkäreläçäk.
İske rejimğa qarşı protestçılar totılğan häm cäber-zolım kürgän Sednaya törmäsendä AFAD törkemnäre zamança êzläw-qotqaru caylanmaları belän centekle êşçänlek başqaraçaq.
80 keşelek törkem bügen êşkä kereşäçäk.
8 nçe dekabr’dä Süriyädä 61 yıllıq Baas rejimı cimerelde, bärep töşerelgän lider Bäşşar Äsäd ildän qaçtı.