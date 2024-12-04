DÖNYA
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Kongoda bilgesez awırudan ülälär
Ul 143 keşeneñ ğomeren özgän
Kongoda bilgesez awırudan ülälär
kongo / AA
4 Декабрь 2024

Kongo demokratik cömhüriyätendä “bilgesez awıru” arqasında 143 keşeneñ ğomere özelgän.

Sälamätlek saqlaw räsmi zatları 2 atna êçendä Kvango provinśiyäsendä 143 keşeneñ ülemenä kitergän awırunıñ isemen “bilgesez awıru” dip iğ’lan itkännär.

Kongo milli biomediśina tikşerenü institutınnan yoğışlı awırular buyınça belgeç törkem töbäktä êşli başlağan.

Xalıqnı qul birep küreşmäskä, qullarnı daimi räweştä yuarğa häm kiräk bulmağan oçraqta uramğa çıqmasqa kiräklege turında kisätkännär.

Awıru keşelärdä temperatura kütärelü, baş awırtu, yötkerü, anemiya kebek simptomnar küzätelä.

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