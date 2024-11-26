26 Ноябрь 2024
İzrail xalqınıñ 54%ı Livanda utnı tuqtatunı yaqlıy.
İzrailneñ “Kanal-12” telekanalı ütkärgän soraştıruda qatnaşuçılarnıñ 54%ı Livanğa höcümnärne tuqtataçaq utnı tuqtatu kileşüe imzalawnı xuplağan.
Tel’-Aviv citäkçelegeneñ bu kileşügä qul quyuına qarşı çığuçılar sanı 24% täşkil itkän.
Soraştıruda qatnaşuçılarnıñ 79%ı 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle bulğan waqıyğalarnı tikşerü komitetı tözelü yaqlı bulsa, 8%ı mondıy komissiya buldıruğa qarşı.
İzrail xökümäte êşçänlegeneñ näticälelege turındağı sorawğa qatnaşuçılarnıñ 64%ı prem’yer-ministr Bin’yamin Netan’yaxu xökümäteneñ xäzege waqıtta il belän idarä itü räweşenä ışanmawın, 30%ı isä ışanuın beldergän.