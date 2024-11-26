DÖNYA
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İzrail xalqınıñ 54%ı Livanda utnı tuqtatunı yaqlıy
Soraştıru näticäläre şunı kürsätkän
İzrail xalqınıñ 54%ı Livanda utnı tuqtatunı yaqlıy
26 Ноябрь 2024

İzrail xalqınıñ 54%ı Livanda utnı tuqtatunı yaqlıy.

İzrailneñ “Kanal-12” telekanalı ütkärgän soraştıruda qatnaşuçılarnıñ 54%ı Livanğa höcümnärne tuqtataçaq utnı tuqtatu kileşüe imzalawnı xuplağan.

Tel’-Aviv citäkçelegeneñ bu kileşügä qul quyuına qarşı çığuçılar sanı 24% täşkil itkän.

Soraştıruda qatnaşuçılarnıñ 79%ı 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle bulğan waqıyğalarnı tikşerü komitetı tözelü yaqlı bulsa, 8%ı mondıy komissiya buldıruğa qarşı.

İzrail xökümäte êşçänlegeneñ näticälelege turındağı sorawğa qatnaşuçılarnıñ 64%ı prem’yer-ministr Bin’yamin Netan’yaxu xökümäteneñ xäzege waqıtta il belän idarä itü räweşenä ışanmawın, 30%ı isä ışanuın beldergän.


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