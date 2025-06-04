Franśiyäneñ Leon şähärenä yaqın Villeurbanneda mäçet eçendä Qor’än kitabın yandıruda şiklänelgän ber keşe sişämbe kiçendä qulğa alınğan, dip xäbär itte wäqalätlelär.
Prokuror häm poliśiä çığanaqları bu keşene "psixologik yaqtan totrıqsız" dip tasvirlıy.
Waqıyğa düşämbe, irtänge säğat 4lär tiräsendä, Êrraxma mäçete irtänge namazğa açılğan waqıtta bulğan.
Şöbhäle keşe mäçetkä kerüen, urlaşırğa niyätläwen häm annarı Qorän kitabın yandırıp, waqıyğa urınınnan qaçıp kitüen tanığan.
Mäçet citäkçeläre häm Villeurbanne mêrı Sedrik Van Stivendal bu waqıyğanı "bik citdi islamofobik höcüm" dip bäyäläde.
“İzge qıymmätlärgä qarata bu mısqıllawğa tüzep torırğa yaramıy häm bez ğadellekneñ tormışqa aşırıluın taläp itäbez," dip belderde mäçet wäkilläre üz xäbärlärendä.
Xökümät wäqalätlelärennän bu waqıyğanı ğäyepläwçe belderü yasalmadı.