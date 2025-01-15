İzrail häm “Xamas” Tel-Avivneñ Fälästinneñ Ğazzä töbägendä alıp barğan dürt yöz altmış cidençe könendäge genośid suğışında utnı tuqtatuğa yaqınaya.
Sisi ofisınnan yasalğan belderügä kürä, AQŞ İlbaşı Djo Bayden häm Misır Däwlät başlığı Abdülfättah äl-Sisi İzrail häm “Xamas” arasında utnı tuqtatunı nığıtu öçen böten yaqlarnıñ “sizgerlek” kürsätüe zarurlığına basım yasadı.
Misır İlbaşı süzçese ike lidernıñ söyläşülärdäge soñğı täräqqiyätlärne küzdän kiçerüen häm bäyläneşle taraflarnıñ kirtälärne uzu häm kileşügä ireşü öçen kiräkle sizgerlekne kürsätü yoklämäseneñ möhimlegenä basım yasawın belderde.
İzrailneñ räximsez höcümnäre 2023nçe yılnıñ oktyabr ayınnan birle 46 meñ 645 fälästinleneñ ülemenä häm 110 meñ 12 keşeneñ yaralanuına säbäp buldı.
İzrail armiyäseneñ Ğazzädäge Fälästin-Misır çigendäge Philadelphi koridorınnan çigenü plannarı belän zur üzgäreşkä äzerlänüe belderelä.
“KAN” däwlät teleradiokompaniyäse Könyaq komandalığında cıyılışlarnıñ ütkärelüen häm bu cıyılışlarnıñ utnı tuqtatu kileşüe qısalarında êtaplı räweştä çigenügä qağılışlı adımnarnı kürsätüen citkerde.
Ber iminlek çığanağı bik kötelgän äsirlär belän almaşu kileşüeneñ tämamlanuınnan soñ şunda uq Räfah kiçü noqtasınıñ Fälästin yağınnan kitü plannarın açıkladı.
ABD İlbaşı Djo Bayden Kubanı “terrorçılıqnı yaqlawçı däwlätlär” isemlegennän çığardı, bu adım 553 Kubalı totqınnıñ irekkä cibärelüe belän bäyläneşle.
Aq Yort räsmiye Kubanıñ terror bilgelämäse öçen bernindi dälil bulmawın belderep, katolik çirkäweneñ qara tänle totqınnarnıñ azat itelüen tormışqa aşırudağı rolen maqtadı.
Tañ atqanda ütkärelgän operaśiyä belän Kön’yaq Koreya İlbaşı Yoon Suk-yeol bäxäsle xärbi xäl kereşüennän soñ saq astına alındı.
Qanunsızlıqqa qarşı köräş dairäse tikşerüçeläre häm poliśiya atnalar buyı däwam itkän tartqalaşudan soñ Seuldäge rezidenśiyäsenä basqın oyıştırdı.
Baştaraq qarşılıq kürsätkän Yoon soñınnan xezmättäşlekne qabul itte, läkin planlaştırılğan çığışın yasıy almıyça saq astına alındı.
AQŞ milli iminlek borçıluların säbäp itep kürsätep Qıtay häm Rusiyä texnologiyäseneñ amerikan maşinalarında qullanuın tıyğan qağidäne tämamladı.
Bu qağidä Amerika Quşma Ştatlarında êşläp çığarılğan bulsa da Qıtay häm Rusiyägä bäyle texnologiyä komponentlarınnan torğan maşinalarnıñ satıluın tıya.