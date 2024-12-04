4 Декабрь 2024
İzrail armiyäseneñ 2023nçe yılnıñ 7nçe oktyabrennän birle Ğazzä sızığınıñ törle töbäklärenä höcümnärendä 33 izraille äsirneñ ğomere özelüe belderelde. Bu xaqta Fälästin qarşılıq xäräkäte “Xamas”nıñ “Telegram” kanalı aşa urtaqlaşılğan videosında söylänelä. Anda qayber äsirlärneñ yuğaluı da äytelä.
“Xamas” izraille äsirlärneñ İzrail xökümäte räise Bin’yamin Netan’yaxunıñ üzsüzlelege arqasında ülüen assızıqlıy häm, höcümnär däwam itkän oçraqta, tağın da kübrägeneñ ğomere özeläçäge turında kisätä.
İzrail Ğazzä sızığında 101 äsirneñ totıluın farazlıy.