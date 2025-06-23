AQŞ ilbaşı Donald Tramp yakşämbe könne İran rejimın almaştıru mäsäläsen kütärde, bu AQŞnıñ uzğan atnakiçendä İran atom-töş obyektlarına höcüm yasawınnan soñ buldı. Anıñ administratsiyäseneñ yuğarı däräcäle räsmiläre Tährannı cawap höcüme yasawdan kisätte.
“‘Rejimnı almaştıru’ digän süzne qullanu säyäsi yaqtan döres tügel, läkin ägär xäzerge İran rejimı ‘İrannı yañadan böyek itä’ almasa, nigä rejim almaştırılmasın??? MIGA!!!” dip yazdı Tramp üzeneñ sośial media platformasında.
Trampnıñ bu yazması qayber räsmilärneñ, şul isäptän AQŞ ilbaşı urınbasarı JD Vêns häm saklanu ministrı Pit Xegsetnıñ, İran xökümäten bärep töşerü maqsatı bulmawın beldergännän soñ çıqtı.
“Bu protsess rejimnı almaştıru belän bäyle tügel ide häm tügel,” dip äytte Xegset Pentagonda jurnalistlarğa, bu operatsiyäne “tögäl maqsatlı operatsiyä” dip atap, anıñ İran atom-töş programmasın nişanğa aluın añlattı.
‘Tönge çükeç operatsiyäse’
Vêns “NBC” kanalınıñ “Meet the Press with Kristen Welker” tapşıruında, “bezneñ qaraş bik açıq: bez rejimnı almaştırırğa telämibez,” dip belderde.
“Bez bu wazğıyätne tağın da ozaytırğa telämibez. Bez alarnıñ atom-töş programmasın tuqtatırğa, annarı İran belän ozın möddätle kileşü turında söyläşergä telibez,” dip östäde ul häm AQŞnıñ “ğäskär cibärü teläge yuqlığın” añlattı.
“Tönge çükeç operatsiyäse” turında Vaşingtonda häm AQŞnıñ Florida ştatında urnaşqan Yaqın Könçığış operatsiyäläre ştabında bik az keşe belä ide.
Ğomumştab başlığı, general Dên Keyn jurnalistlarğa beldergänçä, 7 “B-2” bombardirı AQŞtan İranğa 18 säğätlek oçış yasap, 14 bunker tarqatu bombası taşladı.
Barlığı AQŞ 75 tögäl idarä itelä torğan qorallar, şul isäptän, 20dän artıq “Tomagavk” raketası häm 125tän artıq xärbi oçqıç qatnaşında operatsiyä ütkärde, dip äytte Keyn.
Bu operatsiyä Yaqın Könçığışnı yaña zur konfliktlar çigenä kiterep citkerde. Töbäk inde 20 aydan artıq Ğazzä häm Livandağı suğışlar, Süriyädä diktatornıñ bärep töşerelüe belän qaynarlanıp tora.