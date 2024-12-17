DÖNYA
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Suğış qorbannarınıñ sanı arta
Alarnıñ sanı 45 meň 59ğa kütärelgän
Suğış qorbannarınıñ sanı arta
Фәлсәфә һөҗүмнәре Газза секторына дәвам итә / TRT Global
17 Декабрь 2024

İzrailneñ Ğazzä sızığına 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle däwam itkän höcümnärendä ğomere özelgän fälästinlelärneñ sanı 45 meň 59ğa  kütärelgän.

Ğazzädäge Fälästin sälamätlek saqlaw ministrlığı 438 kön barğan höcümnär belän bäyle mäğ’lümatlar citkerde.

Belderüdä äytelgänçä, İzrail armiyäseneñ soñğı täwlektä Ğazzä sızığınıñ törle töbäklärenä oyıştırğan höcümnärendä 31 keşeneñ ğomere özelgän, 79 keşe cäräxätlängän. 

Şulay itep höcümnärdä ğomeren yuğaltqan fälästinlelärneň sanı 45 meň 59 bulğan, yaralanuçılar – 107 meň 41.

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