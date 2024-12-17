17 Декабрь 2024
İzrailneñ Ğazzä sızığına 2023 nçe yılnıñ 7 nçe oktyabrennän birle däwam itkän höcümnärendä ğomere özelgän fälästinlelärneñ sanı 45 meň 59ğa kütärelgän.
Ğazzädäge Fälästin sälamätlek saqlaw ministrlığı 438 kön barğan höcümnär belän bäyle mäğ’lümatlar citkerde.
Belderüdä äytelgänçä, İzrail armiyäseneñ soñğı täwlektä Ğazzä sızığınıñ törle töbäklärenä oyıştırğan höcümnärendä 31 keşeneñ ğomere özelgän, 79 keşe cäräxätlängän.
Şulay itep höcümnärdä ğomeren yuğaltqan fälästinlelärneň sanı 45 meň 59 bulğan, yaralanuçılar – 107 meň 41.