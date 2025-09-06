AQŞ ilbaşı Donald Tramp "saqlanu ministrlığı"nıñ isemen "suğış ministrlığı" itep üzgärtü turında färmanğa qul quydı. Bu üzgäreş, İkençe Bötendönya suğışınnan soñ, Pentagonnıñ konfliktlarnı buldırmawdağı roleñ assızıqlaw maqsatında üzgärtelgän isemgä kire qaytu bulıp tora.
Tramp bu färmanğa comğa könne Aq Yorttağı Oval bülmädä uzğan tantanada qul quydı. "Berençe Bötendönya suğışında ciñdek, İkençe Bötendönya suğışında ciñdek. Barısın da ciñdek, annarı "saqlanu ministrlığı" dip üzgärtep, "añlawçan" bulırğa qarar qıldıq. Xäzer isä bez "suğış ministrlığı"na kire qaytabız," – dip belderde ul jurnalistlarğa.
Bu AQŞ xärbiläreneñ soñğı üzgäreşläreneñ berse bulıp tora. Monnan alda Tramp Vaşington şähäreneñ üzägendä xärbi parad ütkärde häm 2020nçe yılda ıruğçıl ğadellek protestlarınnan soñ üzgärtelgän xärbi bazalarnıñ isemnären kire qaytaru turında qarar qabul itkän ide.
Şulay uq, ul AQŞ belän Meksika çige buyında möhacirlärgä qarşı basımnı arttıru öçen xärbi zonalar buldırdı häm Los-Anjeles, Vaşington kebek şähärlärgä ğäskärlär urnaştırdı.
Färman, saqlanu ministrı Pit Hegset häm anıñ urınbasarlarına räsmi yazışular häm cämäğätçelek belän aralaşu waqıtında "suğış ministrı" häm "suğış ministrı urınbasarı" titulların ikençe urında qullanırğa röxsät itä, dip belderä Aq Yortnıñ mäğlümatında.
Ministrlık atamaların üzgärtü siräk oçrıy häm Kongress röxsäten taläp itä. Läkin Trampnıñ Cömhüriyätçe partiyäse Senatta häm Wäkillär palatasında bik az ayırma belän genä küpçelekne täşkil itä. Partiyäneñ citäkçeläre Trampnıñ initsiativalarına qarşı çıqmaw yaqlı.
Comğa könne cömhüriyätçe senatorlar Mayk Li (Yuta) häm Rik Skott (Florida), şulay uq, Wäkillär palatası äğzası Greg Stübe (Florida) bu üzgäreşne tormışqa aşıru öçen qanun proyektı täqdim itte.
AQŞ saqlanu ministrlığı 1949 yılğa qadär "suğış ministrlığı" dip atala. İkençe Bötendönya suğışınnan soñ Kongress, armiya, flot häm hawa köçlären berläşterep, yaña isem birde.
Isämne qabat üzgärtü zur çığımnar taläp itä. Vaşingtondağı Pentagonda ğına tügel, böten dönyadağı xärbi bazalarda qullanıla torğan tamğalar häm dokumentlarnı yañartu kiräk bulaçaq.