İzrail qamalış astında bulğan Ğazzäneñ tön’yağındağı Kemal Advan xastaxanäse qarşındağı binağa tönge säğätlärdä oyıştırğan hawa höcümendä 5 sälamätlek saqlawçısı belän bergä yaqınça 50 fälästinlene ütergän.
Mäyetlär isä Bäyt Lahiya proyektı töbägendäge Kemal Advan xastaxanäse qarşısındağı binanın cimerekläre astında qalğan.
Nişan itep alınğan binada ğailäläre belän bergä sälamätlek saqlaw personalı urnaşqan ide.
Ğazzäneñ kön’yağındağı xastaxanäneñ pediatriyä bülege başlığı bulğan tabib suğış tar-mar itkän Fälästindä qış şartlarınıñ täêsirle bula başlawı belän bergä ber atna êçendä öç sabıynıñ "tän temperaturasınıñ töşüe” arqasında ülüen äytte.
Han Yunus şähärendä öç atnalıq qız bäbiye temperatura töşüe arqasında aşığıç yärdäm xezmätenä kiterelä, läkin qotqarıla alınmıy.
Xastaxanäneñ pediatriyä awıruları bülege başlığı bulğan tabib ayıruça öç könlek bäbi häm ber aydan keçkenä başqa ber sabıynıñ da çiktän tış temperatura töşüe näticäsendä ülüen äytte.
BMO Ğomum särqatibe Antoniu Guterreş, Mozambiktäge butalçıqlardan borçıluın citkerep, krizisnı tınıç yul belän xäl itärgä çaqırdı.
Böten säyäsi liderlarnı häm bäyläneşle milli yaqlarnı mäğ’näle dialog häm qanuni çişeleş yulları belän bergä kiyerenkelekne kimetergä, qırıslıqtan, köç qullanudan taypılırğa häm Mozambiklelärneñ urtaq kiläçäge öçen krizisqa konstruktiv kileşü yaqlı çişeleş tabu tırışuların kübäytergä öndäde.
Azärbaycan yuğarı däräcäle räsmi zatları Qazaqstannıñ Aqtaw şähäre yanında kilep töşkän “Azärbaycan hawa yulları” oçqıçınıñ Rusiyäneñ raketa sisteması tarafınnan bärep töşerelüenä qağılışlı xäbärlärneñ döres buluın belderde.
Rusiyä isä bu raslawnı kire qaqtı.
Azärbaycan räsmiläreneñ belderüe Azärbaycan matbuğatınıñ, xökümät çığanaqlarına nigezlänep, waqıyğa belän bäyle tikşerüneñ berençe näticälärendä oçqıçnıñ Groznıy şähärenä yaqınayğanda “Panśir” raketa sistemasınıñ höcümenä duçar buluın xäbär itkännän soñ yasaldı.
Monnan aldağı xäbärlärdä oçqıçnıñ êlemtä sistemasınıñ Rusiyä êlektron xärbi sistemaların qullanuı arqasında tulısınça ğamäldän çığuı häm bu wazğiyätneñ dä oçqıçnıñ Rusiyä hawa kiñlegendä bulğan çaqta radarlardan yuğaluına säbäp buluı äytelgän ide.
Kanada Baş ministrı Justin Trudeau kabinetınıñ berniçä yuğarı däräcäle äğ’zase Ottawanıñ ike il arasındağı buluı mömkin cimergeç säwdä suğışın totqarlaw tırışuları qısalarında AQŞ İlbaşı bulıp saylanğan Donal’d Tramp wäkilläre belän söyläşü öçen Floridağa kitte.
Yaña bilgelängän Finans ministrı Dominic Leblanc häm Tışqı êşlär ministrı Melanie Joly wazıyfasına kiläçäk Tramp citäkçelegeneñ räsmiläre belän söyläşü öçen Floridadağı Palm Beach töbägenä kitte.
Comğa könne ütkäreläçäk söyläşülär Kanadanıñ fentanil kontrabandası häm tärtipsez migraśiyagä qarşı köräş tırışuları quzğatılaçaq.