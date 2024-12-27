DÖNYA
2 min uqıu
Tatarça köndälek qısqaça xäbärlär, 27nçe dekabr', comğa
Könneñ möhim temaları
Tatар Tİ
27 Декабрь 2024

İzrail qamalış astında bulğan Ğazzäneñ tön’yağındağı Kemal Advan xastaxanäse qarşındağı binağa tönge säğätlärdä oyıştırğan hawa höcümendä 5 sälamätlek saqlawçısı belän bergä yaqınça 50 fälästinlene ütergän.

Mäyetlär isä Bäyt Lahiya proyektı töbägendäge Kemal Advan xastaxanäse qarşısındağı binanın cimerekläre astında qalğan.

Nişan itep alınğan binada ğailäläre belän bergä sälamätlek saqlaw personalı urnaşqan ide.

Ğazzäneñ kön’yağındağı xastaxanäneñ pediatriyä bülege başlığı bulğan tabib suğış tar-mar itkän Fälästindä qış şartlarınıñ täêsirle bula başlawı belän bergä ber atna êçendä öç sabıynıñ "tän temperaturasınıñ töşüe” arqasında ülüen äytte.

Han Yunus şähärendä öç atnalıq qız bäbiye temperatura töşüe arqasında aşığıç yärdäm xezmätenä kiterelä, läkin qotqarıla alınmıy.

Xastaxanäneñ pediatriyä awıruları bülege başlığı bulğan tabib ayıruça öç könlek bäbi häm ber aydan keçkenä başqa ber sabıynıñ da çiktän tış temperatura töşüe näticäsendä ülüen äytte.

BMO Ğomum särqatibe Antoniu Guterreş, Mozambiktäge butalçıqlardan borçıluın citkerep, krizisnı tınıç yul belän xäl itärgä çaqırdı.

Böten säyäsi liderlarnı häm bäyläneşle milli yaqlarnı mäğ’näle dialog häm qanuni çişeleş yulları belän bergä kiyerenkelekne kimetergä, qırıslıqtan, köç qullanudan taypılırğa häm Mozambiklelärneñ urtaq kiläçäge öçen krizisqa konstruktiv kileşü yaqlı çişeleş tabu tırışuların kübäytergä öndäde.

Azärbaycan yuğarı däräcäle räsmi zatları Qazaqstannıñ Aqtaw şähäre yanında kilep töşkän “Azärbaycan hawa yulları” oçqıçınıñ Rusiyäneñ raketa sisteması tarafınnan bärep töşerelüenä qağılışlı xäbärlärneñ döres buluın belderde.

Rusiyä isä bu raslawnı kire qaqtı.

Azärbaycan räsmiläreneñ belderüe Azärbaycan matbuğatınıñ, xökümät çığanaqlarına nigezlänep, waqıyğa belän bäyle tikşerüneñ berençe näticälärendä oçqıçnıñ Groznıy şähärenä yaqınayğanda “Panśir” raketa sistemasınıñ höcümenä duçar buluın xäbär itkännän soñ yasaldı.

Monnan aldağı xäbärlärdä oçqıçnıñ êlemtä sistemasınıñ Rusiyä êlektron xärbi sistemaların qullanuı arqasında tulısınça ğamäldän çığuı häm bu wazğiyätneñ dä oçqıçnıñ Rusiyä hawa kiñlegendä bulğan çaqta radarlardan yuğaluına säbäp buluı äytelgän ide.

Kanada Baş ministrı Justin Trudeau kabinetınıñ berniçä yuğarı däräcäle äğ’zase Ottawanıñ ike il arasındağı buluı mömkin cimergeç säwdä suğışın totqarlaw tırışuları qısalarında AQŞ İlbaşı bulıp saylanğan Donal’d Tramp wäkilläre belän söyläşü öçen Floridağa kitte.

Yaña bilgelängän Finans ministrı Dominic Leblanc häm Tışqı êşlär ministrı Melanie Joly wazıyfasına kiläçäk Tramp citäkçelegeneñ räsmiläre belän söyläşü öçen Floridadağı Palm Beach töbägenä kitte.

Comğa könne ütkäreläçäk söyläşülär Kanadanıñ fentanil kontrabandası häm tärtipsez migraśiyagä qarşı köräş tırışuları quzğatılaçaq.

ÇIĞANAQ:TRT Global
Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us