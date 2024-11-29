MÄDÄNİYÄT
1 min uqıu
3500 yıllıq kefir
Qıtaydağı mumiyärdä iskitkeç açışqa kitergän "aq matdä"lärneñ sere bilgele
3500 yıllıq kefir
"Кытай байрагы" / TRT World
29 Ноябрь 2024

Qıtaynıñ Şäñcan Uyğır avtonom töbägendä urnaşqan Tarım çoqırlığındağı yaqınça 3 meñ 500 yıllıq mumiyälärdä kefir sırında oçrıy torğan bakteriyä törläre barlığı açıqlandı.

2003nçe yılda uq tabılğan “aq matdä”lärne centekläp tikşerdelär. DNK analizında alarda sıyır häm käcä DNKsı barlığı raslana. Monnan tış, qayber bakteriyä törläre dä tabıla.   

Tikşerenüçelärdän Fu Çiaomey älege näticälärne “bügengä qadär tabılğan, bilgele iñ borınğı sır töre” dip atıy. Ul açışnıñ êlekkege keşelärneñ tuqlanu ğadätläre häm mädäniyatın yaqtırtuğa öleş kertäçägen uylıy.

“Sır şikelle azıq-tölekneñ meñnärçä yıl buyı saqlanuı bik awır. Şuna da bu siräk häm qıymmätle forsatqa äwerelä”,-dip ğalim açışnıñ ähämiyätenä iğ’tibarnı cälep itä.

Tikşerenüçelär “Laktobaśillus kefiranofasiyens” bakteriyäseneñ niçek barlıqqa kilüen dä analizlıy. Açıqlanğança, yaqınça 3 meñ 500 yıllıq prośess waqıtında bakteriyä keşelärgä tağın da caylaşqan.

Fu Çiaomey bügen citeşterelgän kefirdağı probiotik bakteriyäläreneñ êçäkleklärdä immun reakśiyäläre kiterep çığaru mömkinlegeneñ tağın da tübän buluına iğ’tibarnı cälep itä.  “Bu bakteriyäneñ axırğı 3 meñ 500 yılda niçek üzgärüen küzätüebezne täêmin itüçe, tiñe bulmağan êşçänlek”,-dide ul.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us