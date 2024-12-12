DÖNYA
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Hindstanda tarixi mäçetlär cimerelä
Hindular Hindstannıñ tarixın yañabaştan yazarğa mataşa
Hindstanda tarixi mäçetlär cimerelä
Hindular / AA
12 Декабрь 2024

Hindstanda çiktän tış uñçı hindu törkemnäre mäçetlärgä torğan sayın yışraq höcüm itä häm tarixi istäleklär suğış mäydanına äwerelä. Alar bik küp mäçetneñ möselman idaräse çorında cimerelgän ğıybadätxanäläre östenä tözelüen alğa sörä. Axırğı höcüm urınnarı - Uttar Pradeş töbägeneñ tön’yağındağı Şaxi Comğa mäçete bularaq ta bilgele 16nçı ğasırdan qalğan Sambxal mäçete buldı. 2024nçe yılnıñ 19nçı noyabrendä çığarılğan ber dokument anıñ antik Xarixar tabınu urını xaräbäläre östendä tözelüen alğa sörä. 1920nçe yılda ingliz idaräse mäçetne “saqlanuçı miras” dip bilgeli. Xäzer ul tarixi statusına yanawçı awırlıqlar belän oçraşa.

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