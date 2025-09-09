DÖNYA
Nepal, protestlarda ülüçelär sanı 19ğa citkäç, sośial media tıyuın beterde
Älege tıyu säbäple başlanğan protestlarda kimendä 19 keşeneñ ğomere özelde, 100dän artığı yaralandı
Nepalda protestlar / Reuters
9 Сентябрь 2025

Nepalda, protestlar näticäsendä 19 keşe ülgännän soñ, xökümät sośial' çeltärlärne tıyu qararın ğamäldän çığardı.

Uzğan atnada kertelgän sośial' çeltärlärne tıyu qararı kire alındı, dip xäbär itte ministrlar kabinetı süzçese häm mäğlümat texnologiäse ministrı Pritxvi Subba Gurung sişämbe könne.

Bu qarar düşämbe könne "Gen Z" protestları waqıtında 19 keşe ülgännän häm 100dän artıq keşe yaralanğannan soñ qabul itelgän. Protestlar näq menä şul tıyuğa qarşı başlanğan ide.

"Bez sośial' çeltärlärneñ êşçänlegen tıyu qararın ğamäldän çığardıq. Xäzer alar êşli," dip belderde Gurung “Reuters” agentlığına.

Xökümät räise K.P. Şarma Oli "üz mänfäğaten qayğırtuçı törle törkemnärneñ täêsire" arqasında bulğan köç qullanu waqıyğalarına borçıluın belderde.

Ul ülgän keşelärneñ ğailälärenä yärdäm aqçaları tülänäçägen häm yaralanğan keşelärgä buşlay däwalanu täêmin iteläçägen äytte.

"15 kön êçendä waqıyğalarnıñ säbäplären açıqlaw, zıyan külämen bäyäläw häm kiläçäktä mondıy xälneñ qabatlanmauın täêmin itü öçen çaralar qaraw maqsatında tikşerü törkeme tözeläçäk," dip belderde Oli düşämbe kiçendä.

Täqdim itelä

"Gen Z" protestları

Ximalay tawları ileneñ başqa şähärlärenä dä taralğan bu protestlarnı oyıştıruçılar anı "Gen Z demonstratsiyäläre" dip atıy.

Alar bu protestlar yäşlärneñ xökümätneñ korrupśiyägä qarşı çaralar kürmäwe häm iq'tisadi mömkinleklärne arttıru öçen êşlämäwenä kiñ taralğan açuın çağıldıra, dip sanıy.

Uzğan atnada xökümät “Facebook” kebek berniçä sośial' çeltärgä kerüne tıyu qararı qabul itkän ide, bu qarar yäşlär arasında açu tudırdı.

Räsmi zatlar bu tıyu yalğan akkauntlar, yalğan mäğlümat häm näfrät çığışlarına qarşı köräş qısalarında xökümättä terkälmägän sośial' çeltärlärgä qağıla, dip añlattı.

Nepalnıñ töp oppoziśiyä partiyäse bu qararnı tänqıytläde.

