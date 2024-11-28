28 Ноябрь 2024
Cir yözendä här 7 yäş’ keşeneñ berse psixik sälamätlegendä problema kiçerä. Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması ğomum särqatibe Tedros Adanom Gebreyesus bu xaqta “X” platforması aşa yazma urtaqlaştı. Ul üz-üzenä qul salunıñ 15yäş’tän alıp 29 yäş’kä qadärgelär arasında öçençe ülem säbäbe buluın belderä.
Gebreyesus fikerençä, Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması häm BMOnıñ Balalarğa yärdäm fondı kiñäşläre här ildä yäş’lärgä psixik sälamätlek xezmätlärenä ireşü häm kürsätüne yaxşırtuda ilham birä ala.