22 Гыйнвар 2025
Bügenge dön’yada maturlıq här cirdä — telefonnarıbızda, härber platformada bar. Sośial’ media häm internet aşa dan qazanğan şäxeslär yäş’ qızlarnıñ üzlären niçek kürülären formalaştıra. Matur videolarnı qarap başlanğan küñel açu tiz arada tire tärbiyäse, anı qarawğa qarata artıq mawıguğa äwerelergä mömkin. Yäş’ qızlar zurlar öçen äzerlängän maturlıq standartlarına iyärä başlasa närsä bula?
Bügenge tapşıruda bez internattağı videolar häm internet inflyuenserları yünäldergän maturlqk añlayışınıñ yäş’üsmer qızlarnıñ tormışına niçek yogıntı yasawına tuqtalabız.