Rusiyäneñ Ukraina höcüme: ülüçelär häm yaralanuçılar bar, xökümät binasına zıyan kiterelgän
Rusiyä Kievkä oyıştırğan dron häm raketa höcümnärendä kim digändä ike keşe ülgän, 15 keşe dä yaralanğan. Höcümnär xökümät häm toraq binalarına da zıyan kitergän
7 Сентябрь 2025

Yäkşämbe könne Rusiyäneñ Ukraina başqalası Kievkä yasağan kiñqolaçlı keşesez hawa apparatı häm raketa höcümendä kim digändä ike keşeneñ ğomere özelgän bulsa, möhim ber xökümät binasınıñ tübäsennän töten kütärelde.

“Associated Press” xäbärçeläre Kievtäge Ministrlar Şurası binasınıñ östendä töten buluın kürgän.

Ukraina Başministrı Yuliya Sviridenko, suğış waqıtında berençe tapqır “doşman höcümeneñ” Ukraina xökümäteneñ töp binasına zarar kiterüen bilgeläp uzıp: “Yañğın sünderüçelär Ukraina xökümäte binasındağı yanğınnı sünderergä tırışa”, - dip äytte.

Rusiyä bügengä çaqlı şähär üzägendäge xökümät binaların nişan itep almıy ide. Höcümgä duçar bulğan binada ministrlarnıñ ofisları belän bergä Ukraina kabinetı urnaşqan.

Poliśiyä waqiğa urınına kerü yulların yapqan bulsa, yanğın sünderü häm aşığıç yärdäm maşinaları töbäkkä kilep citte. Ukraina räsmiläre höcümdä ike keşeneñ häläq buluın häm 15 keşeneñ yaralanuın belderde.

Täqdim itelä

Kiev şähär idaräse başlığı Timur Tkaçenko ülüçelär arasında ber yäşendäge balanıñ da buluın häm mäyeteneñ qotqaru törkemnäre tarafınnan cimereklär astınnan çığarıluın belderde.

Şähär xakimiyäte başlığı Vitaliy Kliçko Rusiyä keşesez hawa apparatı kisäkläreneñ monnan tış Kievneñ Sviatoşinskiy töbägendäge 9 qatlı toraq binağa häm Darniśkiy töbägendäge dürt qatlı toraq binağa bärelüen äytte.

Yäkşämbe könge höcüm Rusiyäneñ Kievkä ike atna êçendä oyıştırğan ikençe zur dron häm raketa höcüme buldı. Tınıçlıq söyläşülärenä qağılışlı ömetlär kimi bara.

Şul arada Ukraina Rusiyäneña Bryansk töbägendäge “Drujba” neft ütkärgeçenä höcüm yasadı. Ukrainanıñ keşesez hawa apparatı köçläre komandirı Robert Brovdi yäkşämbe könne yasağan belderüendä ütkärgeçkä “kiñqolaçlı yanğın zıyanı” kiterelüen citkerde.

Brovdi “Telegram” kanalında urtaqlaşqan yazmasında işbu tranzit ütkärgeçeneñ Rusiyä neften Macarstanğa (Vengriyägä) häm Slovakiyägä qudıruın belderde.

