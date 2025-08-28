DÖNYA
Sudanda soñğı ber atna êçendä 1 200 yaña xolera oçrağı, 36 ülem terkälgän
Afrika ilendä xolera belän awıruçılar häm annan ülüçelär sanı arta
Sudanda soñğı ber atna êçendä 1 200 yaña xolera oçrağı, 36 ülem terkälgän
28 Август 2025

Sudan sälamätlek saqlaw ministrlığı sişämbe könne yasağan belderüdä soñğı ber atna êçendä 1 210 yaña xolera oçrağı häm 36 ülem terkälüen xäbär itte.

Ministrlıq yaña oçraqlar belän bergä 2024 nçe yılnıñ avgustınnan birle barlığı 102 831 xolera oçrağı häm 2 561 ülem terkälüen belderde.

Ministrlıq infekśiyälärneñ qayber vilayät’lärdä kimüen, qayberlärendä artuın citkerde.

6 nçı avgustta Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması Sudannıñ 18 vilayäteneñ barısında da xolera oçraqları raslanuın beldergän ide.

Sudanda sälamätlek ölkäsendäge fäläkätlär 2023 nçe yılnıñ aprelennän birle armiya belän operativ yärdäm köçläre arasında däwam itkän watandaşlar suğışı astında küzätelä.

Bu bäreleş distälägän meñ keşeneñ ülemenä häm millionlağan keşeneñ yäşägän cirlären taşlap kitüenä kiterde.

