20 Июль 2025
Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy Rusiyä belän tınıçlıq urnaştıru söyläşüläreneñ kiläse atnada qabat başlatıluın täqdim itüen citkerde.
Bu täqdim söyläşülärneñ iyun’ ayında tuqtawınnan soñ diplomatik tırışlıqlarnıñ qabat canlanuına işaräläde.
Zelenskiy şimbä könne belderü yasap: “Qurqınıçsızlıq şurası särqätibe Röstäm Umerov Rusiyä belän ikençe söyläşüne kiläse atnada ütkärergä täqdim itte. Söyläşü barışınıñ tizlek qazanuı zarur,” – dide.
Täqdim belän bäyle neçkäleklär älegä açıqlanmadı.
15 mayda İstanbulda Rusiyä häm Ukrainalı räsmi zatlar arasında berençe turıdan söyläşü ütte.
Törkiyä ike taraf arasında äsirlär belän almaşu kileşüenä säbäpçe bulğan möhim diplomatik aradaşçı bularaq xezmät kürsätergä däwam itä.