Pol’şa Rusiyäneñ Ukrainadağı maqsatlarına höcüm itkän waqıtta hawa kiñlegeneñ berniçä tapqır pilotsız oçu apparatları tarafınnan bozıluın, şunnan soñ qurqınıçlarnı barlap häm täêsirsez qılu öçen xärbi operaśiyälär başlatuın belderde.
Pol’şa qorallı köçläre operaśiyälär komandirlığı çärşämbe könne “X” akkauntında şundıy belderü yasadı:
“Bügen Rusiya Federaśiyäse Ukraina cirlärendäge tämeklärgä höcüm itkändä hawa kiñlegebez berniçä tapqır pilotsız oçu apparatp tibındağı qorallar tarafınnan bozıldı”.
Belderüdä äytelgänçä, Pol’şa köçläre hawa kiñlegenä kergän bu apparatlarga qarşı qoral qullandı häm bärep töşerelgän cihazlarnı êzläw öçen operaśiya alıp bara.
Räsmi zatlar xärbi operaśiyälär barğan Podlaski, Mazoviçki häm Lyubel’ski töbäklärendä yäşäwçelärne öylärendä qalırğa öndäde. “Bez xärbi operaśiyälär däwam itüen assızıqlıybız häm xalqıbızdan öylärendä qaluların sorıybız”, – diyelde.
Pol’şa prem’yer - ministrı Donal’d Tusk operaśiyäneñ däwam itüen häm armiyäneñ bu êlementlarğa qarşı qoral qullanuın rasladı. Tusk ilbaşı Karol Navrokki häm saqlanu ministrı Vladissav Kosinyak-Kamış belän daimi êlemtädä toruın äytte.
Pol’şa saqlanu ministrı urınbasarı Sezar Tomçik Navrokki belän Tuskqa wäzğıyät’ xaqında mäğ’lümat birelüen häm xalıqtan Pol’şa armiyäse häm poliśiyäneñ iğ’lannarın küzätep barunı soradı.
Aêroportlar yabıldı
Pol’şa qurqınıçsızlıq nigeznamäse belän Varşava xalıqara aêroportın, Modlin, Lyublin häm Rzesov-Yasionka aêroportların yaptı.
Aviaśiya belderüläre operśiyälär däwam itkändä bu aêroportlarnıñ xezmätkä yabıluın rasladı.
“CNN” xäbärçese Kaytlan Kollinz sişämbe könne xäbär itkänçä, AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio Pol’şa östendä kürelgän Rusiya pilotsız oçu apparatları turında xäbärdar itelgän.
AQŞ senatorı Dik Durban êlegräk: “Rusiya pilotsız oçu apparatlarınıñ NATO hawa kiñlegen berniçä tapqır bozuları – Vladimir Putinnıñ Pol’şa häm Baltıqy illären yaqlaw, saqlaw qatğıylığıbıznı sınawınıñ açıq kürsätkeçe”, – dip beldergän ide.
Tusk isä uzğan comğa könne yasağan belderüendä hawa kiñlegen bozularğa qarşı qatğıy räweştä êş alıp baraçaqların häm Pol’şanıñ mondıy provokaśiyälärgä bik qatı räweştä cawap biräçägen äytte.