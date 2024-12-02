DÖNYA
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İnternet fikerläwne kimetä
İnternetqa bäylelek diagnozı quyılğan yäş’lärneñ zihen mömkinlekläre kimüe küzätelä
İnternet fikerläwne kimetä
internet häm balalar / AA
2 Декабрь 2024

İnternet bäylelege bulğan yäş’lärneñ baş miyendä aktiv fikerläw belän bäyle bülemdäge funkśional’ bäyläneşlärneñ kimüe açıqlandı.

Tikşerenüçelär 10 yäş’tän 19ğa qadärge yäş’lärgä yasalğan funkśional’ magnit-rezonans tomografiyäse näticälären qullanuçı 12 êşçänlekne analizladı.  

İnternetqa bäylelek diagnozı quyılğan yäş’lärneñ, andıy probleması bulmağan yäş’täşläre belän çağıştırğanda, baş milärendäge iğ’tibar, planlaştıru, qarar birü häm impul’s kontrole zonaları ber ük waqıtta qullanılırğa tiyeşle waqıtta bergä êşläw säläteneñ bozılu küzätelä. Bu isä zihen mömkinlekläre, fizik koordinaśiya, ruxi sälamätlek häm üseştä dä problemalar kiterep çığara.

Tikşerenü törkemennän Maks Çang äytkänçä, yäşüsmer çor - tanıp belü, şäxsi häm biologik yaqtan ähämiyätle üzgäreşlär barlıqqa kilä torğan waqıt. Baş miye bu çorda internet bäylelege impul’slarına qarşı köçsez bula.

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